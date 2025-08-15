Tamberi diventa papà. Jacobs, altro infortunio

Gimbo ce l’ha fatta anche questa volta. Ma stavolta non c’entrano pedane, asticelle o record mondiali. All’ospedale Salesi di Ancona, ieri alle 14 circa, Gianmarco Tamberi ha conquistato il titolo più importante della sua vita: quello di papà. È nata Camilla, 3 chili e 200 grammi di pura energia, arrivata persino in anticipo sui tempi. Come se già conoscesse gli impegni del suo campione di papà. Una bimba che ha dimostrato carattere fin dal primo momento, permettendo a Gimbo di riorganizzare al meglio il calendario agonistico che lo attende.

Il timing perfetto di Camilla potrebbe portare alla rinuncia alla Diamond League di Slesia in programma domani, ma per quella di Bruxelles del 22 agosto la musica sarà diversa: quello resta l’ultimo banco di prova prima dei Mondiali di Tokyo e Tamberi non può permettersi di saltare l’appuntamento.

Il tutto mentre un altro dei campioni di Tokyo 2021, Marcell Jacobs, è a rischio di saltare i prossimi mondiali ma per un altro motivo, un infortunio. Ieri Jacobs ha cancellato la partecipazione alla Diamond League di Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, per lo staff ha una lesione muscolare di lieve entità, arrivata nei giorni scorsi in allenamento. La Fidal lo ha invitato a Roma per sottoporsi a una serie di esami diagnostici presso l’istituto di Medicina e Scienza dello sport, per capire se potrà esserci ai mondiali oppure no.

Quanto a Tamberi, la sua stagione è stata un percorso a ostacoli anche fuori dalla pista. Mesi dedicati alla riabilitazione del ginocchio, energie divise tra terapie e la dolce attesa insieme alla moglie Chiara. "La supporterò sempre, come lei ha sempre fatto alle mie gare, anche nei momenti più difficili", aveva promesso il campione. Promessa mantenuta. Così il suo post da neo-papà ha fatto il giro del mondo. L’immagine dice tutto: una manina minuscola che stringe le dita di mamma Chiara, sopra a quelle di papà Gianmarco. "Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo, Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo". Commenti e like da ogni angolo del pianeta per l’azzurro che ha saputo toccare il cuore dei suoi followers anche stavolta. Ma con una tenerezza diversa, quella che solo un papà può regalare.

È Ferragosto, è nata Camilla, e per Gimbo le priorità sono chiare. La famiglia prima di tutto, l’amore per Chiara e per la piccola non si discutono. Ma questo non cancellerà i prossimi appuntamenti. Anzi. Chi conosce Tamberi sa che le energie positive sono sempre state il suo carburante migliore. E quale energia più pura di quella che può dare la nascita di una figlia? Tokyo aspetta, l’asticella dei Mondiali è lì che lo sfida. Ma adesso Gimbo ha un motivo in più per volare alto. La nuova asticella di casa Tamberi si chiama Camilla. E questa, papà Gimbo non la salterà mai.