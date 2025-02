Tamberi e il futuro: il 12 febbraio darà l’annuncio a Sanremo

L'appuntamento è per mercoledì 12 febbraio, a Sanremo, proprio nei giorni del Festival. Gianmarco Tamberi svelerà finalmente i propri piani per il futuro dopo aver lasciato messaggi social che lasciano intravedere una decisione importante per un atleta che nel salto in alto ha vinto tutto. Alle 14.30 la stampa è invitata in un hotel della località della riviera ligure, e assieme al campione sarà presente l'ad di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre. La location non sembra affatto casuale: se la scelta è caduta su Sanremo nei giorni del Festival, è difficile pensare che le cose non siano collegate e 'Gimbo', 32 anni, non sia coinvolto nella kermesse presentata da Carlo Conti. Nell'invito alla conferenza stampa, il claim è "From Sanremo to..." e l'attesa è tanta anche perché, esplicitamente, si annuncia che si parlerà di Futuro con la F maiuscola. Il 22 gennaio scorso, il campione aveva lasciato un messaggio social che aveva fatto pensare anche a un possibile ritiro. Su sfondo nero, il post recitava infatti "Forse è il momento di prendere quella decisione". Però nulla era seguito a quella frase, se non - con cadenza quotidiana - altri post con i video delle tante imprese realizzate in pedana dall'atleta marchigiano, anno per anno. Un talento sbocciato a livello internazionale ormai 14 anni fa, con il bronzo agli Europei Juniores. Poi, un crescendo continuo, partendo nel 2015 con il primato italiano di 2,37. L'anno dopo, l'estasi e il dramma nella stessa sera a Montecarlo, dopo aver già vinto i Mondiali Indoor e gli Europei: Gimbo supera 2,39 ma poi si infortuna gravemente alla caviglia dovendo così rinunciare alle Olimpiadi di Rio. Il sogno si concretizzerà quattro anni dopo a Tokyo, con un oro entrato nella storia. La sfortuna non ha però mai davvero abbandonato Gimbo, che l'anno scorso a Parigi - inseguendo un bis storico a cinque cerchi - ha visto la propria gara condizionata dalla colica renale che l'aveva colpito pochi giorni prima. E lì sono nate mille riflessioni, dettate da una beffa così grande. Tamberi ha detto di voler dedicare più tempo alla famiglia, alla moglie Chiara Bontempi che l'ha sostenuto in una carriera così ricca di sacrifici. La tentazione del ritiro, certo, ma poi c'è sempre un'Olimpiade ad aspettare, Los Angeles 2028, e a riaccendere un sogno. A Sanremo sapremo se Gimbo vorrà rinnovare ancora la sua sfida al cielo o meno.