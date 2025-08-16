Tamberi undicesimo nella prima gara da papà: “Mondiali? sono indietro”

Chorzov (Polonia), 16 agosto 2025 – L’emozione della prima gara da papà tradisce un po’ Gianmarco Tamberi. Per il campione d'Europa e iridato a Budapest il viaggio-lampo in Polonia (a 48 ore dalla nascita della primogenita Camilla) non frutta i risultati che l'azzurro sperava.

In pedana a Chorzow, in Silesia, per la dodicesima tappa stagionale della Diamond League - il Memorial Kamila Skolimowska - a un mese dall'appuntamento iridato di Tokyo, Tamberi supera 2,14 alla seconda prova ma sbaglia tre volte la quota successiva a 2,18, chiudendo undicesimo.

L'azzurro non scioglie però le riserve sui Mondiali di Tokyo. “Non lo so, è complicato spiega dopo la gara – . Quest'anno ho iniziato molto tardi la preparazione, la riabilitazione al ginocchio ha preso la maggior parte del tempo. Sono molto indietro e lo vedo nella tecnica: anche se riuscissi a metterci tanto di più, non so fino a che punto e non vorrei fosse una forzatura andare ai Mondiali. Lo deciderò ma non subito dopo una gara, e non da solo”.

Una gara – alla quale Gimbo sembrava non dover prendere parte – annunciata solo poche ore fa sui social con un toccante post rivolto alla moglie Chiara Bontempi: “Hai scalzato qualsiasi altro giorno dal podio della ‘giornata più bella della mia vita’. I nostri momenti poco prima, durante e poco dopo, si prendono tutti e tre i gradini – scrive l’oro olimpico di Tokyo –. Non mi resta che ringraziarti amore mio infinito, non dimenticherò mai questo giorno e ti giuro che mi prenderò cura di voi con tutto me stesso. Siete la cosa più importante della mia vita. Come sai ora sono fuori casa per lavoro. Sono solo 8 ore ma sembrano non finire mai. Non faccio altro che pensarti. Cercherò di portare in pedana con me tutta la tua forza”.

La dedica compare sotto a una foto scattata assieme alla moglie poche ore prima del parto. "Questa è l'ultima foto di noi nella galleria del mio cellulare, qualche ora prima di volare in ospedale con il cuore in gola. Questa è l'ultima foto di noi due, noi due che ora magicamente siamo diventati tre. Non sono mai stato così orgoglioso di una persona nella mia intera vita come lo sono di te in questo momento amore mio. La tua grinta, la tua forza, la tua immensa caparbietà nel provare fino in fondo ad affrontare la tua sfida più grande. Sono orgoglioso di te amore mio e te lo dico dal profondo del mio cuore. Ce l'hai fatta, tu hai creato la vita".