Tamberi, scelta mondiale, Gimbo ha deciso: “Ci vediamo a Tokyo”

Ancona, 6 settembre 2025 – “Finché sarò un professionista devo fare scelte da professionista, ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena”. Gimbo Tamberi ha scelto di cuore, ma anche di pancia, con il team e con la famiglia: dopo i grandi dubbi andrà ai Mondiali. L’annuncio – come ormai di consueto –, arriva dai social dell’altista marchigiano.

Gimbo si era preso gli ultimi giorni "per testare la gamba”. E ieri lo ha fatto: “Ho iniziato subito con i 9 passi – spiega in un video caricato su YouTube –, sentivo che le gambe rispondevano bene, ho fatto una trentina di salti, ma poi quando ho iniziato a caricare ho sentito un po’ di fastidio”.

Ma ieri era tempo di prendere una decisione: "Ci sarebbero duemila motivi per partire e altrettanti per restare – prosegue l’oro olimpico a Tokyo –, sto facendo fatica a scegliere, il risultato dell'allenamento non è stato entusiasmante, ma era anche facilmente pronosticabile visto che venivo da un problema e fino all’altro giorno non pensavo nemmeno sarei stato in grado di saltare”.

La scelta è dura, soprattutto perché c’è una famiglia: "Pensare di lasciare a casa Chiara e Camilla (moglie e figlia, ndr) è qualcosa che mi fa pensare”. Ma da quanto racconta Gimbo è proprio la consorte “da sempre parte del mio team” ad averlo convinto ad andare. “Sa quanta dedizione serve e sa che sarebbe un po’ un fallimento non partire, anche se chiaramente mi vorrebbe al suo fianco in un momento così importante”. Ma la decisione è presa: Gimbo ci sarà: “Il motivo per partire è che è una sfida molto complicata, mi gasa e mi motiva come le altre sfide complicate. Vivo per queste cose qui. Sento la condizione che cresce e ho voglia di mettermi in gioco. Ci sono questi due fattori enormi, oltre ad altri motivi più piccoli”.