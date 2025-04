Tarros, la salvezza diretta appesa a un filo

SERRAVALLE

77

TARROS SPEZIA

89

(21-25, 34-45, 48-68)

SERRAVALLE: Erhaghewu 22, Savio 12, Pilati 5, De Filippo, Ragazzini 12, Lazzari 4, Isaia 3, Mittica 6, Ruiu 3, Marrale, Pavone 9, Speretta 1. All. Gatti. (TL: 7/14, T2: 20/40, T3: 10/23)

TARROS SPEZIA: Pettinaroli 8, Manto 7, Ramirez 3, Gogishvili 9, Merlo 14, Loschi 11, Morciano 23, Steffanini, Tedeschi, Dias 14. All. Mori. (TL: 10/13, T2: 26/39, T3: 9/24)

Arbitri: Leonardo Petruzzi di Cusano Milanino e Fabio Brambilla di Vimercate

SERRAVALLE - La stagione della Tarros al 99% prosegue. La matematica si avrà soltanto questa sera con l’esito della gara tra Campus Varese e Virtus Siena: solo il successo dei lombardi permetterebbe al team del presidente Danilo Caluri di festeggiare. Dunque anche l’ultimo successo, l’11° (sul campo) su 12 gare, in quel di Serravalle molto probabilmente non consente ai ragazzi di coach Mori di terminare con la salvezza che invece dovrà passare dai play-out che prendono il via nel week-end del 10-11 maggio. Le contemporanee vittorie di Olimpia Firenze a Torino e quella probabile di Virtus Siena a Varese di fatto mantengono inalterate le distanze in classifica dalle due compagini toscane che insieme alla Mens Sana Siena si salvano mentre bianconeri restano ai piedi del podio e ora si giocheranno la permanenza in B Interregionale nei play-out. Purtroppo il ko a tavolino maturato a Torino alla fine ha inciso parecchio pesando come un macigno sulla stagione che ora prosegue con i play-out slittati di una settimana per permettere di far disputare Collegno, Varese e Torino le finali nazionali Under 19. "Purtroppo le 11 vittorie ottenute sul campo su 12 gare disputate non sono bastate – commenta amaramente Marco Mori – e ciò nonostante volevo fare i complimenti ai ragazzi per la dedizione e l’attaccamento. A Serravalle abbiamo giocato in maniera altalenante già sapendo il risultato di Torino per cui non era semplice per i ragazzi portare a casa la vittoria che comunque è arrivata". Ora la Tarros, dopo qualche giorno di riposo, tornerà in palestra per preparare i play-out che con ogni probabilità giocherà contro Gallarate, manca infatti ancora la gara Collegno-Castelfiorentino in programma il 3 maggio per stabilire ufficialmente gli incroci dei play-out che si prevedono al meglio delle 3 gare: domenica 11 al PalaSprint, poi il mercoledì sera fuori casa e l’eventuale bella ancora al PalaSprint domenica 18. La Tarros deve vincerne due per chiudere finalmente la stagione altrimenti dovrà affrontare un’altra serie di play-out sempre al meglio delle 3 partite.

Gianni Salis