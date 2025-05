Tarros Spezia affronta Basket Gallarate nei playout: appello ai tifosi per il supporto

"Vogliamo la vicinanza dei nostri tifosi". Parte subito con un forte appello Marco Mori coach della Tarros Spezia che, avendo terminata la stagione regolare al 4° posto, questo pomeriggio ospita Basket Gallarate (che ha chiuso 11ª) per gara-1 dei playout della B Interregionale. D’altronde non potrebbe essere altrimenti vista l’importanza della posta in palio: la presenza ed il calore dei propri tifosi sono la benzina necessaria per giocare con la giusta dose di adrenalina. Poi il tecnico livornese della Tarros guarda all’avversario. "Abbiamo fatto due settimane di preparazione a questo importante appuntamento molto proficue – commenta Mori – ; abbiamo leggermente rallentato soltanto in questi ultimi giorni ma i ragazzi stanno tutti bene e sono motivati a far bene. Ora ripartiamo da zero e le due vittorie ottenute contro di loro durante la stagione regolare non contano nulla. Loro sono una squadra tecnicamente molto forte per cui dovremo porre molta attenzione. Ripeto: ci serve l’aiuto dei nostri tifosi".

Tarros che giunge al delicato match odierno rinfrancata dall’ottima prestazione nell’amichevole di Livorno contro la Pielle di B1. Gallarate, che ha ritrovato da un paio di settimane l’apporto importante di Jacopo Mercante ma che è priva di capitan Riccardo Antonelli essendosi operato al crociato del ginocchio destro, proprio dopo il match del 23 febbraio scorso al PalaSprint decise di cambiare ancora la guida tecnica esonerando Maurizio Mosti, che era subentrato ad inizio anno ad Alberto Mazzetti, facendo posto così a coach Marco Morganti: novarese con 30 anni di carriera ed esperienza su panchine in giro per lo ‘Stivale’ tra B1 e B2, Morganti è reduce da un biennio come assistente ad Agrigento in A2. Finora con Morganti sulla panchina biancoblu un solo successo (interno contro Castelfiorentino) nelle 10 gare disputate dei play-in-out sotto la sua gestione. Palla a due alle 18 al PalaSprint: arbitrano Samuele Rossetti e Tommaso Cavasin entrambi di Rosignano Marittimo. Poi gara-2 è in programma in Lombardia mercoledì sera alle 21 ed eventuale gara-3 ancora al PalaSprint domenica prossima alle 18.

