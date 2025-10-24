Tedesco l’allenatore tanto cuore e carattere: "Sono pronto: torniamo ad essere il Perugia"

La prima di Giovanni Tedesco è tutta cuore e certezze. Perché dopo aver esternato la grande emozione per aver avuto la panchina del Perugia, aver ricordato i sentimenti di un calcio che non c’è più, il nuovo tecnico del Grifo ’alza’ i toni. "Ascolto tutti e poi decido io. La formazione, il capitano, faccio tutto io, – spiega – . Poi il confronto con la società non deve mai mancare, mi hanno affiancato una persona come Riccardo che sa di calcio e vive di calcio, ci guardiamo negli occhi e ci capiamo ma lui non si è mai permesso di impormi un giocatore. Ho due modelli, Conte e Mourinho: non sono un pirla, lo amo alla follia Mou. Ho la mia personalità e le decisioni le prendo solo io".

Un passo indietro alla chiamata del Perugia.

"Voglio ringraziare il presidente Faroni e il direttore Borras che in questo momento difficile hanno pensato a me, ne sono orgoglioso e li vorrei ripagare con i risultati, l’impegno e la passione. Per me è una grande opportunità e un’emozione pazzesca, ho ricevuto la telefonata alle 2 di notte e alle 7 avevo l’aereo. Quando mi hanno detto che la scelta ero io, per 30 secondi mi sono paralizzato. Mi sento perugino. Ringrazio anche Braglia e Cangelosi, mio primo allenatore, perché la squadra è in buone condizioni, hanno messo il massimo al di là dei risultati. Al tempo stesso arrivare a Perugia e non trovare più Mimmo Pucciarini, Ivano Ercoli e Carlo Giulietti è stato difficile".

Il primo impatto con la rosa?

"Mettiamo da parte il Tedesco giocatore, io devo essere valutato come allenatore. Lo faccio da 12 anni, sono ambizioso e consapevole delle mie qualità e mi sento pronto per questa sfida. Ho trovato grandissima disponibilità da parte dei calciatori, una società organizzata e una struttura all’avanguardia. L’aspetto mentale è quello che dovrò curare, i risultati che non sono arrivati fanno perdere autostima. Sono un allenatore concreto, voglio che la squadra abbia mia identità. Deve correre e non mollare mai. Una squadra che lotta, a mia immagine e somiglianza. La mentalità non deve mai mancare. Ho notato anche io che manca la cattiveria sportiva, mi preoccupa e mi preme cambiare la rotta, poi sarà tutta una conseguenza. Una vittoria può sbloccare la stagione. Non dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo tornare ad essere il Perugia".

Tedesco può bastare?

"Io ho bisogno dei giocatori, senza di loro non posso fare niente. Noi abbiamo bisogno dei giocatori, ma anche dei tifosi, della stampa: se tutte le componenti andranno nella stessa direzione sono convinto che ci tireremo fuori da questa situazione".

La prima cosa da fare qual è?

"Resettare, azzerare, ripartire subito, tra quattro giorni abbiamo una finale di Champions, come ha detto Riccardo".

Ha firmato fino a giugno?

"La priorità è lunedì. Insieme a tutti, dobbiamo cambiare le sorti del Perugia. E io devo meritarmi quello che mi è stato dato. Ho un contratto fino a giugno, pane, amore e passione. Sono felice ma c’è da pensare al presente, non al futuro, non avrebbe logica".