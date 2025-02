Tennis Giotto con 10 squadre. Doppio assalto alla serie A1

Il Tennis Giotto schiererà dieci squadre senior nella stagione 2025. La presentazione è avvenuta nel corso di una serata di festa inserita all’interno delle iniziative che hanno visto il circolo aretino ospitare Davis Cup e Billie Jean King Cup. Il 2025 troverà nuovamente il proprio cuore nella doppia partecipazione alla serie A2 da parte delle due prime squadre maschili e femminili. I riflettori della prima fase di stagione saranno orientati soprattutto verso la formazione impegnata nel campionato nazionale maschile di B2 dove il Tennis Giotto è neopromosso e schiererà un gruppo che, capitanato da Giovanni Ciacci con la collaborazione di Fabio Pichi, schiererà giovani promesse cresciute nel vivaio con Francesco Cartocci, Andrea Pecorella, Guelfo Baldovinetti, Manuel Pampaloni, Lorenzo De Vizia, Zeno Roveri, Leonardo Menchetti, Pietro Fanucci e Alessio Bulletti. Ben sette le formazioni in serie D. In D1 militeranno due squadre reduci dalla promozione dalla D2, la maschile e la femminile. Il Tennis Giotto sarà presente in D2 con una formazione maschile con capitan Luca Fardelli, Emanuele Sgrevi, Duccio Benigni, Giorgio Magi, Gioele Valenti, Daniele Brunetti, Lorenzo Milesi, Alessandro Urbini e Marco Caneschi. Il campionato di D3 vedrà ai nastri di partenza due squadre femminili e due squadre maschili. Rinnovato l’impegno anche nel tennis in carrozzina. La formazione potrà contare su capitan Roberto Mazzi, Lorenzo Degl’Innocenti e Andrea Morandi.