Tennis: Internazionali di Roma Bnl. L’impresa del perugino Passaro. Batte Dimitrov e vola al terzo turno

PERUGIA - A volte le imprese “impossibili“ riescono, altro che. Succede a Roma, sui campi di terra rossa degli Internazionali Bnl di Italia 2025, dove uno straordinario Francesco Passaro straccia in due set (7-5, 6-3) il numero 15 al mondo Grigor Dimitrov. La vittoria dell’azzurro, classe 2001, è anche la vittoria del tennis umbro e perugino, visto che Passaro è praticamente cresciuto sui campi dello Junior Tennis di via XIV Settembre, sotto l’occhio attento del suo coach: il maestro Roberto Tarpani.

Il perugino ieri ha giocato nel complesso meglio del bulgaro, in una delle sue versioni più cupe ed opache, e vola così al terzo turno. Qui se la vedrà contro il russo Karen Khachanov, quindi con buone possibilità di non fermarsi. Forte della quarta vittoria su 4 contro top 30, e consapevole di essere l’unico giocatore fuori dalla top 100 capace di battere Dimitrov a partire dallo US Open 2022.

Francesco Passaro tra il 2021 e il 2022 ha conquistato 5 tornei Itf e un Challenger a Trieste. Nel 2022 ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali di Roma e nello stesso anno ha agguantato anche due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Il 2025 si è aperto con l’approdo al secondo turno degli Australian Open proprio per il ritiro di Grigor Dimitrov, prima di essere eliminato dal francese Benjamin Bonzi. Francesco ha quindi raggiunto il suo best ranking Atp, volando all’89esimo posto, mentre ora è sceso al 101esimo.