Tennis, la giornata delle squadre pratesi. Tc Prato, pari esterno. I "Bad boys» battuti
Il Tc Prato, capace di reagire con orgoglio dopo la battuta d’arresto di Verona. Nella terza giornata di serie A1...
Il Tc Prato, capace di reagire con orgoglio dopo la battuta d’arresto di Verona. Nella terza giornata di serie A1 femminile, le ragazze guidate da Claudia Romoli hanno conquistato un ottimo 2-2 sui campi del Tc Palermo, al termine di un confronto combattuto e ricco di emozioni. L’inizio non era stato dei migliori: dopo appena tre game, Beatrice Ricci è stata costretta al ritiro contro Yasmine Mansouri, portando le siciliane sull’1-0. Ma la risposta pratese non si è fatta attendere. Marina Bassolis Ribera ha pareggiato i conti superando Giorgia Pedone 6-4 6-1, e Viola Turini ha completato la rimonta battendo Alessandra Fiorillo 6-3 6-2. Sul 2-1, la capitana Romoli ha scelto un doppio inedito con Turini e Bassolis Ribera, ma la coppia Mansouri-Pedone si è imposta 6-4 6-4, fissando il risultato sul definitivo 2-2. Nel frattempo, nell’altra sfida del girone, At Verona e Tc Beinasco hanno chiuso sul pari (2-2). La classifica: TcPalermo a 5 punti, At Verona e Tc Prato a quota 4, e Tc Beinasco fermo a 1. Prossimo impegno per le pratesi, l’ultima trasferta in Piemonte contro Beinasco, prima delle decisive sfide casalinghe con Verona e Palermo. "Un pareggio importante, soprattutto dopo l’infortunio di Beatrice che ha cambiato i nostri piani – ha commentato la capitana Romoli –. Le ragazze sono state bravissime a reagire e a vincere due singolari pesanti. Ora massima concentrazione per Beinasco, poi torneremo a giocare davanti al nostro pubblico". Non arriva invece il tris per il Tc Bisenzio Manteco, che incassa la prima sconfitta stagionale in serie A2 maschile sul veloce di Albinea. I padroni di casa si impongono 5-1 grazie ai successi di Kopp su Pieri (6-2 6-2), Carli su Callipo (6-2 6-2) e Bocchi su Lopez Morillo (6-2 6-4). L’unico punto pratese porta la firma di Matteo Mesaglio, vincente su Leonardo Iemmi 6-3 3-6 6-1 dopo oltre due ore di lotta. Nei doppi, Kopp-Brocchi e Carli-Iemmi hanno completato il successo reggiano. Il girone di andata si chiude con grande equilibrio: Tc Bisenzio, Macerata e Albinea appaiate in vetta a 6 punti. Domenica 26 ottobre al Fabbricone sfida decisiva contro Macerata.
Massimiliano Martini
