Tennis. Passaro supera la qualificazioni . E ora se la gioca a Buenos Aires

Prosegue il buon momento di Francesco Passaro. Il tennista perugino (n.92 del ranking) è approdato al tabellone principale dell’Atp 250 di Buenos Aires che ha come testa di serie Zverev. Passaro ha affrontato le qualificazioni e nel turno decisivo ha sconfitto il padrone di casa, Juan Bautista Torres (n.274 del ranking) col punteggio di 2-6 7-6 (6) 6-1 in 2 ore e 24 minuti di partita. Un match nel quale Passaro ha faticato a trovare il ritmo, è passato in svantaggio, ma è riuscito ad avere la meglio nel tie-break del secondo set, per poi chiudere con facilità il terzo e decisivo set.

L’accoppiamento nel primo turno del tabellone principale sarà col mancino francese Hugo Gaston (n.91 ATP): l’unico precedente non è favorevole, visto che Gaston si è imposto nella finale del Challenger di Trieste del 2023. Il giocatore umbro andrà a caccia di una rivincita nei confronti dell’avversario transalpino. In caso di passaggio del turno per Passaro se la vedrà al secondo turno contro il vincente della sfida tra Etcheverry (n.8 del seeding) e il brasiliano Joao Fonseca, astro nascente del tennis mondiale.