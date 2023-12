Tennis, recidiva per la campionessa. Il dramma della Evert: "La malattia è tornata»

La leggenda del tennis Chris Evert sta lottando nuovamente contro il cancro, lo ha annunciato lei con una dichiarazione pubblica: "Anche se è una risposta che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia stata colta in tempo – ha detto la Evert su Espn e sui social -. La settimana scorsa ho subito un altro intervento chirurgico robotico e i medici hanno rimosso tutte le cellule tumorali dalla regione pelvica. Ora ho iniziato un altro ciclo di chemioterapia".

Evert sta per compiere 69 anni il 21 dicembre, 18 slam vinti in carriera, e aveva annunciato nel gennaio 2022 di avere un cancro alle ovaie.

La sorella minore, Jeanne Evert Dubin, è morta per la stessa malattia nel febbraio 2020. Chris Evert ha annunciato che si allontanerà dal suo lavoro di commentatrice con ESPN e dunque non sarà presente a Melbourne a gennaio per gli Australian Open. Negli anni ‘70, la Evert ha conquistato 157 titoli WTA in singolare e raggiunto almeno le semifinali in 52 dei 56 tornei del Grande Slam in cui ha giocato, dando vita a una grande rivalità con Martina Navratilova, dal 1973 al 1988, con 14 finali di Grande Slam. "Invito tutti a conoscere la propria storia familiare e a farsi carico di se stessi", ha detto: "La diagnosi precoce salva la vita".