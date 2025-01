Tennistavolo. Apuania inarrestabile. Cinquina a Ferrara. La copia dell’andata

Ancora un 5-0 (il quarto della stagione) per la formazione della Apuania Tennistavolo impegnata nel campionato nazionale di B2, girone D. La squadra carrarese si impone a Ferrara replicando il punteggio della gara di andata. Per l’Apuania due punti sono realizzati da MatteoPetriccioli (0-3, 2-3), due da Daniel Ruben Gaybakyan (0-3, 0-3), uno da Edoardo Cremente (1-3). Il conto dei set è di 3-15, quello dei punti 126-191. Con questo successo i carraresi si mantengono imbattuti in testa alla classifica del girone e tengono anche a distanza i piacentini del Cortemaggiore che inseguono a quattro lunghezze. Al momento il cammino dei gialloazzurri è praticamente perfetto: nove incontri terminati con altrettanti successi, 45 partite vinte e solo 10 perse, 139 set vinti e 57 persi. La classifica: Apuania Carrara 18; Cortemaggiore (Piacenza) 14; Poviglio (Reggio Emilia) e Brescia 12; Modena e Ferrara 6; Bologna 2; Colognola ai Colli (Verona) 1. La formula del campionato prevede la promozione in B1 per la prima classificata, mentre le ultime due retrocedono in C1.

ma.mu.