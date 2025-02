TENNISTAVOLO. Circolo Prato 2010 alla prova Sassari

Trasferta di una certa difficoltà per il Circolo Prato 2010, nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie A1 di tennistavolo. Oggi infatti i pratesi se la dovranno vedere con il Sassari che occupa il terzo posto in classifica e vuol centrare il traguardo dei play off. Il Circolo Prato 2010 è invece ultimo con 4 punti in compagnia del Norbello mentre a quota 6 c’è il Servigliano. Queste ultime due formazioni saranno ospiti dei pratesi nella quinta (7 marzo) e nell’ultima giornata il 4 aprile dove probabilmente la squadra allenata da Csaba Kun si giocherà la permanenza nella massima serie. Contro Sassari all’andata finì 3-3 con la formazione pratese che aveva sfruttato i successi dei russi Skachkov e Artemenko che saranno presenti anche in questa trasferta alla quale non parteciperà il greco Panagiotis. Sassari si presenterà con gli ex Ismailov e Baciocchi oltre al giovane Puppo (numero 11 italiano) e allo slovacco Pistej. Insomma, una giornata tutta in salita: occorrerà dare il massimo per provare a spuntarla contro i sardi.

M.M.