Tennistavolo In Serie A1. Apuania, gara insidiosa contro il Servigliano. Volpi predica prudenza

Torna ai tavoli la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo che sabato (palazzetto di Avenza, ore 18.30) ospita i fermani del Servigliano per la quinta di ritorno del massimo campionato nazionale. "L’incontro oppone due squadre che hanno obiettivi diversi – scrive la società in una nota – con la squadra carrarese, prima in classifica, che cercherà di consolidare il prorpio primato, mentre la squadra marchigiana proverà a strappare punti importanti in funzione salvezza, quindi sarà un match con forti motivazioni da ambedue le parti, che sfugge ad ogni pronostico e molto dipenderà da come i singoli giocatori si esprimeranno sul campo".

La squadra apuana affonta l’incontro ben motivata e con un parco giocatori importante: il croato Tomislav Pucar, il portoghese Joao Monteiro, lo svedese Viktor Brodd e i due italiani Matteo Mutti e Mihai Bobocica. Servigliano può contare sul francese Eric Angles, sull’ungherese Adam Szudi, sul bielorusso Aleksandr Khanin e l’emergente Danilo Faso. "Il valore del Servigliano è molto più alto di quello che indica la classifica e cercherà di dare il massimo per risalire la classifica – dice il ds Claudio Volpi (nella foto) – ma noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti".

La classifica: Carrara 19; Cagliari 17; Sassari 15; Messina e Bagnolese 10; Servigliano 8; Prato 5; Norbello 4.

ma.mu.