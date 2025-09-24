Tennistavolo, In serie A2 Bilancio in chiaroscuro per la società del presidente bellotti. L’Apuania parte male col Romagna poi si riscatta contro le romane dell’Eureka

Una sconfitta e una vittoria sono il bilancio della squadra femminile della Apuania Tennistavolo nel primo concentramento della nuova stagione del campionato nazionale di A2. Nella prima uscita del girone C, come da calendario programmata in casa della società carrarese al palazzetto dello sport di Avenza, le ragazze gialloazzurre hanno subito un pesante 4-0 dall’Alfiere Romagna di Forlì, ma si sono rifatte nel secondo incontro (in ciascuno dei cinque concentramenti previsti, ogni squadra gioca due incontri) dove hanno battuto 4-2 le romane dell’Eureka.

La squadra del presidente Guglielmo Bellotti non schiera Pamela Bellari e Matilde Bellatalla, ma fa debuttare il neo acquisto, l’ungherese Mirella Trunger. Contro il Romagna le carraresi non sono riuscite a fare punti: perde 3-0 (11-3, 11-2, 11-4) Mirella Trungel; perde 3-2 (11-9, 4-11, 11-8, 7-11, 11-7) Krisztina Nagy; perde 3-1 (11-7, 11-7, 3-11, 11-7) anche Timea Csilla Peterman Varga; e ancora sconfitta è Krisztina Nagy con un 3-2 (11-4, 7-11, 11-6, 12-10).

Gli altri incontri: Muravera Cagliari B-Muravera Cagliari A 4-1; Athletic Genova-Eureka Roma 1-4; Muravera Cagliari B-Alfiere Forlì 4-1: Muravera Cagliari A-Athletic Genova 4-0.

Questa la classifica: Muravera Cagliari B 4; Alfiere Romagna Forlì, Apuania Carrara, Muravera Cagliari B ed Eureka Roma 2; Athletica Genova 0. Obiettivo delle gialloazzurre, che partecipano al torneo di A2 per il sesto anno consecutivo, è una salvezza tranquilla, come quella raggiunta nello scorso campionato terminato con un onorevole terzo posto.

