Tennistavolo La squadra neopromossa davanti a sfide importanti. Apuania alle prese col girone ’E’. Trasferte lunghe e avversari ostici

Girone tosco-emiliano per la formazione di B2 della Apuania Tennistavolo. La formazione gialloazzurra è stata inserita nel girone E dove troverà Villa D’Oro Modena, Tennistavolo Lucca, Tennistavolo Firenze, Ciatt Prato, Autocarrozzeria Torinese Pisa, Juvenese San Marino e TT Rimini. Otto squadre, 14 giornate, inizio in casa il 4 ottobre contro il Rimini, quindi San Marino, Lucca, Prato, Modena, Firenze, Pisa. Il girone di andata terminerà il 20 dicembre, quello di ritorno il 18 aprile. Tra società conosciute da sempre e tra altre ritrovate a distanza di alcuni anni, c’è la novità del San Marino.

Rispetto alla passata stagione la squadra di B2 si affaccia al nuovo campionato da neo promnossa (anche se nella passata stagione l’Apuania aveva una squadra in B2, questa aveva ottenuto la promozione in B1 al termine di un campionato entusiasmante e da protagonista, ottenendo il salto di categoria con 14 vittorie in altrettanti incontri, con 8 punti di vantaggio sulla coppia classificata al secondo posto) mentre quella della prossima stagione arriva dalla C1 dove ha dominato il proprio girone.

Il presidente Guglielmo Bellotti e il ds Claudio Volpi non hanno ancora reso nota la formazione che schiereranno nel campionato di B2 ma è molto probabile che la squadra sarà rinforzata per essere competitiva anche nella categoria superiore, con l’obiettivo di restarci.

ma.mu.