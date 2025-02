Tennistavolo Nella rassegna nazionale di C1. L’Apuania A s’impone sui Pulcini Cascina. La “B“ piega Lucca

Ancora due successi (entrambi tra le mura amiche) per le due squadre della Apuania Tennistavolo che partecipano al campionato nazionale di C1, girone I. Nella terza giornata di ritorno, la formazione A si impone sul Pulcini Cascina per 5-2 con tre punti di Emanuele Falchi (nella foto, 3-0, 3-0, 3-1) e due di Lorenzo Cammarano (3-0, 3-0), nessun punto per Alessandro Merciadri (0-3, 0-3). La formazione B vince invece contro il Lucca per 5-3 con due punti di Luca Della Rosa (3-0, 3-0, 1-3), e uno ciascuno di Alessandro Romano (3-0, 1-3), Stefano Di Rienzo (3-1, 1-3), Krisztina Nagy (3-0).

La squadra A (10 vittorie e una sola sconfitta) continua la corsa solitaria in vetta alla classifica, mentre la squadra B (7 vittorie e 4 sconfitte) continua a restare a braccetto con Livorno (che con La Spezia non ha avuto problemi).

La classifica dopo la terza giornata di ritorno: Apuania Carrara A 20; Apuania Carrara B e Livorno 14; Phisis Cascina 12; Lucca 10; Pulcini Cascina 6; Pisa e La Spezia 4. La prima è ammessa alla B2, le ultime due retrocedono in C2. Per la matematica certezza della promozione della formazione A, mancano solo due punti, senza attendere lo scontro diretto con Livorno, in programma nell’ultima giornata. E nel prossimo turno potrebbe arrivare anche la matematica certezza della promozione in B2.

ma.mu.