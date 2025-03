Terca categoria. La Virtus San Marco si impone sull’Attuoni. Cinquale battuto

L’undicesimo turno del girone di ritorno di Terza Categoria è terminato con i recuperi delle gare rinviate a causa dell’allerta meteo. I primi ad essersi disputati sono stati il derby avenzino tra la Virtus San Marco e l’Attuoni, finito sul 2-0, e la sfida Podenzana-Seravezza che in realtà concludeva la decima giornata. Il risultato di 1-2 ha consentito alla capolista di allungare sulle proprie inseguitrici.

Provano comunque a tenerle testa il Monti di Tarantola (nella foto) che si è aggiudicato il derby con il Podenzana con il punteggio di 2-1, e il Don Bosco Fossone che ha avuto la meglio sul Cinquale. Anche lo Sporting Forte dei Marmi ha messo a segno un risultato importante, imponendosi in trasferta contro lo Spartak Apuane. In chiave play-off la Gragnolese ha compiuto un ulteriore passo in avanti, liquidando nettamente il Retignano. Pareggio, invece, tra Fosdinovo e Montagna Seravezzina.

Risultati: Virtus S. Marco Luni-Attuoni 2-0, Cinquale-Don Bosco Fossone 0-1, Fosdinovo-Montagna Seravezzina 1-1, Monti-Podenzana, 2-1 Retignano-Gragnolese 1-4 e Spartak Apuane-Sporting Forte dei Marmi 4-5.

Classifica: Seravezza, 56, Monti 54, Don Bosco Fossone 53, Gragnolese 52, Sporting Forte dei Marmi 50, Spartak Apuane 45, Virtus San Marco Luni 36, Podenzana e Cinquale 26, Montagna Seravezzina 24, Attuoni Avenza 21, Retignano 18, Sporting Marina 15, Fosdinovo 6.

Ilaria Gallione