Ternana, Bandecchi annuncia il "closing". Week end per limare i dettagli, lunedì la firma

Il nero su bianco per la cessione della società, poi il regolare e totale adempimento alla scadenza federale di martedì prossimo. In tal senso sembrano rassicuranti le parole di Stefano Bandecchi che continua a seguire le trattative ancora in svolgimento. "Secondo me lunedì si fa il closing – ha dichiarato in modo telegrafico il sindaco di Terni a Tele Galileo a margine di un impegno istituzionale – e detto questo abbiamo ancora sabato e domenica. Ho parlato con la squadra oggi (ieri, n.d.r.) e secondo me...". Sono da interpretare i puntini di sospensione, ma il concetto è chiaro, ovvero il weekend dovrebbe consentire alle parti di definire e risolvere gli ultimi dettagli relativi al complicato passaggio del pacchetto azionario dai fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro al Gruppo Villa Claudia di Gian Luigi Rizzo. Questo, si spera, consentirà anche di far fronte, seppure in extremis, agli adempimenti federali in scadenza martedì prossimo per un importo di circa 500 mila euro, evitando una nuova penalizzazione in classifica. I tifosi attendono dunque l’auspicata notizia ufficiale del passaggio di proprietà della Ternana Calcio e nel frattempo sono pronti a sostenere la squadra nella sfida con il Carpi, domani al "Liberati" ore 20.30. Questa mattina il tecnico Fabio Liverani sarà in conferenza alle 12.30. Intanto, prende forma concreta la celebrazione dei 100 anni della Ternana Calcio. Ci sarà un ricco programma, con inizio il 2 ottobre e conclusione durante il periodo natalizio. Il Comune di Terni ha stanziato in tal senso un budget complessivo di 30 mila euro, che include un contributo straordinario massimo di 10 mila euro per finanziare le inerenti iniziative del Centro Coordinamento Ternana Clubs. Ai suddetti 30 mila euro deliberati dall’ente si aggiunge un contributo di 10 mila euro da parte della Fondazione Carit. La città sarà tra l’altro addobbata in rossoverde e ci saranno eventi a tema sulla storia della Ternana che, si legge nella delibera comunale, "costituiranno anche una importante occasione di promozione turistica e culturale del territorio" . La Lega Pro ha comunicato il programma gare dall’8a alla 16a giornata. Ottobre: Ternana-Pineto sabato 4 (ore 14.30), Forlì-Ternana sabato 11 (17.30), Campobasso-Ternana domenica 19 (12.30), Ternana-Arezzo sabato 25 (14.30). Novembre:, Gubbio-Ternana domenica 2 (14.30), Ternana-Vis Pesaro domenica 9 (20.30), Sambenedettese-Ternana sabato 15 (20.30), Ternana-Juventus Next Gen domenica 23 (14.30), Ternana-Guidonia domenica 30 (17.30).