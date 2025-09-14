Ternana, stasera il Carpi e domani la cessione. Liverani: "Vedo un ritrovato entusiasmo"

Stasera la sfida con il Carpi, domani le firme per la cessione societaria al Gruppo Villa Claudia guidato da Gian Luigi Rizzo. Anche dal gruppo-squadra, che venerdì ha ricevuto la visita di Stefano Bandecchi, trapela ottimismo: "Il sindaco – spiega Fabio Liverani – ha fatto capire ai ragazzi che abbiamo il grande onore e la responsabilità di rappresentare la città nell’anno del centenario della Ternana in cui si sta facendo qualcosa di unico, vedi il primo mattone che sarà messo per il nuovo stadio. Anche a noi ha detto che la cessione avverrà entro lunedì. Ora dobbiamo concentrarci sul campo". A Rimini la squadra ha dato buoni segnali di crescita.

Per alcuni osservatori è tra le favorite: "Stiamo prendendo le misure. Non possiamo ancora essere la Ternana che ho in mente. Abbiamo un gap rispetto a squadre che hanno potuto lavorare in modo sereno e con una programmazione. L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla vetta entro febbraio, altrimenti vivremo un campionato difficile. Vedo comunque un ritrovato entusiasmo". La rosa consente varie opzioni anche in attacco, dove Ferrante è in crescendo: "E’ un ragazzo sensibile e la sua testa non era solo sul campo, perché trovarsi sempre in uscita sul mercato non dà serenità. Ma si è sempre allenato bene. Si propone con qualità, fisicità e corsa. Può farlo anche giocando con Leonardi e Dubickas. Ma conta l’interpretazione".

I calci piazzati. "Non abbiamo un Cicerelli, ma stiamo vedendo Orellana, oltre a Ndrecka, Martella e Romeo. Non ho molti destri".

Sul Carpi: "Squadra ben organizzata e imbattuta, con giocatori di grande qualità. Dovremo saper difendere anche nella nostra metà campo e saranno decisivi i dettagli. Vogliamo accorciare la classifica – conclude Liverani – anche perché c’è il -2". Prima chiamata per Garetto che ha scontato il turno di squalifica e Durmush rientrato dagli impegni in Nazionale. Non ci sono gli infortunati Capuano, Loiacono e Kerrigan.

Probabili formazioni stasera allo stadio "Libero Liberati", ore 20.30

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Dubickas, Ferrante. All.: Liverani (squalificato, in panchina Bellucci).

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Cortesi, Stanzani; Gerbi. All.: Cassani.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.