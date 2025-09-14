Ternana, stasera il Carpi e domani la cessione. Liverani: "Vedo un ritrovato entusiasmo"
Rossoverdi in campo stasera al "Liberati". Il tecnico: "Pensiamo al campo, l’obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla vetta entro febbraio"
Stasera la sfida con il Carpi, domani le firme per la cessione societaria al Gruppo Villa Claudia guidato da Gian Luigi Rizzo. Anche dal gruppo-squadra, che venerdì ha ricevuto la visita di Stefano Bandecchi, trapela ottimismo: "Il sindaco – spiega Fabio Liverani – ha fatto capire ai ragazzi che abbiamo il grande onore e la responsabilità di rappresentare la città nell’anno del centenario della Ternana in cui si sta facendo qualcosa di unico, vedi il primo mattone che sarà messo per il nuovo stadio. Anche a noi ha detto che la cessione avverrà entro lunedì. Ora dobbiamo concentrarci sul campo". A Rimini la squadra ha dato buoni segnali di crescita.
Per alcuni osservatori è tra le favorite: "Stiamo prendendo le misure. Non possiamo ancora essere la Ternana che ho in mente. Abbiamo un gap rispetto a squadre che hanno potuto lavorare in modo sereno e con una programmazione. L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla vetta entro febbraio, altrimenti vivremo un campionato difficile. Vedo comunque un ritrovato entusiasmo". La rosa consente varie opzioni anche in attacco, dove Ferrante è in crescendo: "E’ un ragazzo sensibile e la sua testa non era solo sul campo, perché trovarsi sempre in uscita sul mercato non dà serenità. Ma si è sempre allenato bene. Si propone con qualità, fisicità e corsa. Può farlo anche giocando con Leonardi e Dubickas. Ma conta l’interpretazione".
I calci piazzati. "Non abbiamo un Cicerelli, ma stiamo vedendo Orellana, oltre a Ndrecka, Martella e Romeo. Non ho molti destri".
Sul Carpi: "Squadra ben organizzata e imbattuta, con giocatori di grande qualità. Dovremo saper difendere anche nella nostra metà campo e saranno decisivi i dettagli. Vogliamo accorciare la classifica – conclude Liverani – anche perché c’è il -2". Prima chiamata per Garetto che ha scontato il turno di squalifica e Durmush rientrato dagli impegni in Nazionale. Non ci sono gli infortunati Capuano, Loiacono e Kerrigan.
Probabili formazioni stasera allo stadio "Libero Liberati", ore 20.30
TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Dubickas, Ferrante. All.: Liverani (squalificato, in panchina Bellucci).
CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Cortesi, Stanzani; Gerbi. All.: Cassani.
ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su