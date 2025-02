Terranuova-Grosseto. Degl’Innocenti sprona:: "Serve più carattere»

TERRANUOVA

"Dobbiamo riscattarci guardando sì al risultato, ma anche a livello caratteriale. C’è bisogno di ritrovare compattezza". Tommaso Degl’Innocenti carica i compagni del Terranuova Traiana in vista della difficile trasferta di domenica a Grosseto. Il centrocampista affronterà questa sfida da ex di turno. "Ho trascorso otto mesi con Consonni in panchina - racconta il playmaker biancorosso - È una corazzata per la categoria e ultimamente stanno portando a casa risultati importanti. Noi abbiamo avuto un po’ di alti e bassi in campo e purtroppo questa categoria al primo accenno di errore non perdona. Al momento stiamo subendo sempre quando ci troviamo a sbagliare".

Degl’Innocenti è approdato in riva al Ciuffenna lo scorso dicembre dopo aver trascorso la prima parte di stagione al Figline. Il suo esordio risale all’esperienza trascorsa con la Primavera del Modena nei campionati 2007-2008 e 2008-2009. Oltre ai colori gialloblu, ha legato la sua carriera calcistica soprattutto alle maglie di Rignanese e Grassina, con le quali ha vinto in due diverse occasioni il campionato di Eccellenza, oltre alla breve parentesi già ricordata con i biancorossi maremmani.

Dopo aver fallito gli ultimi tre scontri diretti con Trestina, Fezzanese e Ostiamare, c’è bisogno di portare a casa punti preziosi, anche se l’avversario è il Grifone. Mai dire mai, all’andata finì 3-2 per i valdarnesi, risultato che costò la panchina a Roberto Malotti. "Dobbiamo renderci conto del periodo che stiamo attraversando e sbagliare il meno possibile - aggiunge - Lo spogliatoio è unito come sempre e il gruppo è bellissimo, c’è solo un po’ di rammarico da parte di noi vecchi che poi viene trasmesso ai giovani. Dobbiamo tornare a fare gruppo in campo, perché fuori questo spirito non manca assolutamente".

Il numero 26 non ha vissuto bene l’espulsione rimediata due settimane fa con il Trestina. Una chiara forzatura della direzione arbitrale: "Purtroppo gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi".

Fancesco Tozzi