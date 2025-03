Terranuova, missione Siena. Avanti con Iaiunese-Sacconi

È il giorno dell’attesa sfida di Siena. Il Terranuova Traiana si appresta a incontrare i bianconeri di Magrini in un paloscenico da serie A. Il Franchi è uno stadio che ha assistito alle imprese di una nobile decaduta, ma che pretende di tornare il prima possibile in categorie superiori. I valdarnesi stazionano sempre in zona playout e viste le distanze che intercorrono nella parte bassa della classifica, un passo falso potrebbe significare l’avvicinamento alla retrocessione diretta, mentre fare punti potrebbe valere l’accostamento alla salvezza diretta. I ragazzi di Becattini hanno sfruttato al meglio le ultime due settimane affilando le armi in vista dell’importante match, grazie alla pausa dal campionato dello scorso weekend. La squadra ha studiato a fondo la partita e arriverà a Siena con il morale sollevato dopo l’ultima vittoria in casa contro il Ghiviborgo.

Marco Becattini dovrà assistere alla gara dalla tribuna per squalifica. A dirigere Sacconi e soci ci sarà l’allenatore in seconda Andrea Meniconi. Rientra Senzamici a dar man forte al reparto arretrato, mentre Marini, diffidato, potrebbe partire dalla panchina. Becattini è riuscito a recuperare Lischi, che torna a disposizione, mentre potrebbe essere in forse la partecipazione di Zhupa, ancora alle prese con qualche problema fisico. L’ex di turno in questa sfida è il classe 2006 Elvaris Suplja, che ha trascorso la prima parte di stagione proprio a piazza Coralli. Christian Iaiunese, punta centrale, guiderà l’attacco del Terranuova e cercherà di bissare il successo dell’andata. Il 2 novembre 2024, infatti, il bomber ex Figline portò i biancorossi in vetta all’Olimpo grazie ad una personale doppietta, proprio contro il Siena.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Achy, Biancon, Morosi, Cavallari; Pescicani, Bianchi, Farneti; Candido; Boccardi, Galligani. All. Magrini TRAIANA (4-4-2): Timperanza; Bega, Saitta, Privitera, Senzamici; Massai, Mannella, Degl’Innocenti, Tassi; Sacconi, Iaiunese. All. Meniconi (Becattini squalificato) Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure (Dattilo-Frunza)

Francesco Tozzi