Terranuova Traiana e Figline pareggiano 1-1: il derby si conclude senza vincitori

TERRANUOVA TRAIANA

1

FIGLINE

1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Tassi, Bega, Saitta, Lischi (15’ s.t. Senzamici); Degl’Innocenti, Massai (47’ s.t. Sacconi); Marini, Privitera, Zhupa (23’ s.t. Mannella); Iaiunese. A disposizione: Morandi, Grieco, Castaldo, Dini, Cardo, Cappelli. Allenatore: Becattini

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Ciraudo (30’ s.t. Ciravegna), Simonti, Milli (43’ s.t. Nyamsi), Nobile; Borghi Cavaciocchi (34’ s.t. Aprili), Torrini, Mugelli (48’ s.t. Gozzerini); Zellini, Rufini (19’ s.t. Allushaj). A disposizione: Daddi, Noferi, Rosini, Dama. Allenatore: Beoni.

Arbitro: Mazzer di Conegliano (Biase-Salinelli)

Reti: 1’ p.t. Torrini, 27’ p.t. Iaiunese

Note: ammoniti Massai, Degl’Innocenti, Simonti, Becattini. Espulsi Privitera e Nyamsi. Angoli 5-6. Recupero 3’ p.t. e 6’ s.t.

Terranuova e Figline si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 al Matteini, con i gialloblu che non ribaltano la classifica e restano incagliati in zona retrocessione. Tutto però è rimandato a domenica prossima, quando al Del Buffa arriverà la capolista Livorno. La partita play-out per la società di Nicolè Sarri, infatti, resta ancora aperta. Pochi istanti dopo il fischio d’inizio, il Figline passa immediatamente in vantaggio. Torrini di testa riesce a sbloccare il risultato dopo 52 secondi, intercettando un cross di Zellini. Pietrificata la retroguardia biancorossa, che assiste immobile al gol. Da segnalare al 19’ un’occasione per gli ospiti grazie ad una punizione calciata da Rufini, respinta dalla barriera, poi raccolta al volo dal numero 11 gialloblu e infine deviata con i pugni da Timperanza. Al 27’ rispondono i padroni di casa. Degl’Innocenti prova la conclusione dal limite, Pagnini respinge, ma Iaiunese ristabilisce la parità.

Al 18’ della ripresa Torrini, messo in moto da Zellini, sbaglia clamorosamente un gol già fatto. Nonostante la superiorità numerica per metà del secondo tempo, i ragazzi di Beoni non riescono a penetrare la difesa avversaria e a regalare ai tifosi la vittoria del derby.