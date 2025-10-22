Terza Categoria. Badia Pozzeveri cade in casa

Si è conclusa con il posticipo del lunedì la terza giornata del campionato di Terza Categoria, per quanto riguarda il girone A. Nella sfida tra Badia Pozzeveri ed Atletico Penarol ad avere la meglio sono stati gli ospiti che hanno vinto con un perentorio 2-0. A sbloccare il match ci ha pensato Spinu, mentre il raddoppio nel secondo tempo è stato siglato da Milone. Nonostante siano passate soltanto quattro giornate dall’inizio del torneo, si inizia già ad intravedere quali potrebbero essere le rivelazioni di questo campionato in questo girone con Giesse Barga ed Atletico Penarol, che si attestano nelle prime posizioni, anche se da qui alla fine ci saranno ancora tante partite da giocare, ma soprattutto scontri diretti interessanti.

Questa la nuova classifica del girone A. Coreglia 7; San Vito, Pescaglia, Giesse Barga, Lammari, Atletico Penarol 6; Morianese 5; Calcisitica Popolare Terbesto, Spianate, Badia Pozzeveri, Villetta 4; Barga, Casciana Poggio, Farneta 3; Ligacutiglianese 1; Sporting Vagli 0.

Alessia Lombardi