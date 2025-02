Terza categoria. Il Fano domina ancora

real vallone

0

fano

3

REAL VALLONE (4-3-2-1): Durazzi, Girolimetti, Cenci, Casagrande (15’ st Saltarelli M.), Malerba (5’ st Saltarelli G.), Morsucci (24’ st Galardini), Florio, Monnati, Malerba F. (21’ pt Brunello), Carloni, Pinzi (29’ st Cannavina). A disp. Cursi, Conti. All. Gorini.

FANO CALCIO (4-3-1-2): Sodani (29’ st Giulini); Riggioni, Nodari, D’Anzi, Incerti (23’ st Mea); Niang, Omiccioli, Bianchi; Palazzi (42’ st Bonazelli); Gueye (38’ st Giampaoli), Giovanelli (32’ st Apezteguia). A disp. Patrignani, Manuelli, Orazi, Ricci. All. Spendolini.

Arbitro: Recchi di Ancona.

Reti: 1’ pt Giovanelli, 30’ pt Gueye, 19’ st Omiccioli.

Note: pomeriggio nuvoloso, terreno gibboso, spettatori 100. Ammoniti: Cannavina, Saltarelli G. Angoli 4-7, recuperi 4’ + 3’.

Il Fano Calcio sbriga la pratica Real Vallone senza patemi in virtù di un controllo totale del match nonostante i lodevoli tentativi dei padroni di casa. Pronti via e dopo neppure 20 secondi i granata sono già in vantaggio. Sul rilancio di D’Anzi il pallone giunge a Giovanelli che infila all’incrocio dei pali. I fanesi non corrono mai rischi, col gioco quasi sempre nella metà campo avversaria, così che il raddoppio giunge alla mezzora grazie a Gueye che su una palla lunga riesce ad anticipare portiere e difensore mettendo in rete. Nel lungo recupero concesso perché al 21’ l’attaccante Federico Malerba era dovuto ricorrere ai sanitari della Croce Rossa per un colpo al naso, il Fano centra consecutivamente due pali con Bianchi e Gueye. La definitiva supremazia dei granata è sancita col 3-0 siglato da Omiccioli al 19’ della ripresa grazie ad una conclusione dal limite leggermente deviata quel tanto che basta. C’è pure il tempo per un altro palo colpito da Palazzi su punizione al 36’ e per segnalare l’opportunità per accorciare mancata dal Real Vallone al 39’ con Saltarelli su cross di Carloni.

s. c.