"Texas Rangers: Finalmente Campioni della MLB!"

Sono i Texas Rangers di Arlington i nuovi campioni della Major League, dopo aver battuto gli Arizona Diamondbacks di Phoenix in trasferta, chiudendo la serie 4-1. Gloria per Corey Seager, premiato per la seconda volta in carriera come MVP dopo il 2020 (era ai Dodgers), per Aroldis Chapman che aveva sfatato anche il tabù con i Chicago Cubs, per il lanciatore Will Smith al terzo successo consecutivo con tre squadre diverse. I Rangers erano la franchigia più anziana della MLB senza una vittoria nelle World Series: questo è il primo successo dopo due finali perse.