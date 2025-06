Theo Hernandez può chiudere con l’Al-Hilal

di Luca MignaniMILANOSono e saranno i giorni di Granit Xhaka e Javi Guerra per il nuovo centrocampo del Milan. La chiave del tutto, al momento, nella distanza tra domanda e offerta. Con i debiti distinguo. Xhaka è nella lista di Igli Tare da tempi non sospetti, ossia da quando il centrocampista classe 1992 incantava con la maglia del Basilea. Le strade, fin qui, non si sono mai incrociate: niente Lazio, ma prima Borussia Monchengladbach, poi Arsenal e infine Bayer Leverkusen. Che per portarlo in Bundesliga aveva investito 23 milioni. E che non vorrebbe disperderli, forte di un contratto in essere fino a giugno 2028 con un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni a stagione. In un momento, peraltro, in cui sono già partiti Jonathan Tah (Bayern Monaco), Jeremie Frimpong e Florian Wirtz (Liverpool). Il Milan avrebbe comunque già trovato un accordo con il giocatore, sempre su base triennale e con uno stipendio ritoccato all’insù, attorno ai 4 milioni. Dalla Germania sono rimasti però freddi davanti alla prima proposta presentata dai rossoneri da 10 milioni. La richiesta parte da 15. Verso l’esclusione anche la pista delle contropartite: Malick Thiaw era un profilo seguito dalla società tedesca che, però, ha virato e chiuso con il Liverpool per Jarell Quansah. I rossoneri preparano un rilancio, qui come su Javi Guerra. Il Valencia lo valuta 25 milioni, il 30% dei quali finirebbe nelle casse del Villarreal, precedente proprietario del cartellino, vista la percentuale sulla rivendita prevista. Gli spagnoli, poi, stanno cercando di rinnovare il contratto del 22enne, in scadenza nel 2027. Il centrocampista, al momento, fa muro. E il Siviglia, con il Milan, non abbassa la richiesta. I rossoneri si erano interessati al centrocampista già in passato e tenteranno un nuovo assalto.

A proposito: l’Al-Hilal è tornato su Theo Hernandez e il francese, questa volta, ha aperto al trasferimento. "La società è al lavoro sul giocatore", le parole recenti di Simone Inzaghi. L’esterno, in scadenza nel 2026, aveva inizialmente rifiutato un ingaggio monstre attorno ai 18 milioni, mentre i due club si erano accordati per 30 (più bonus). Sfumato l’Atletico Madrid, fuori dal progetto rossonero, ora l’Arabia è più vicina. Intanto, il Milan è sempre in attesa di Luka Modric, al termine del Mondiale per club con il Real Madrid: da mettere nero su bianco l’accordo di un anno con opzione sul secondo a circa 4 milioni.

Al momento, di fatto, tra le poche certezze del centrocampo c’è Youssouf Fofana. "Quando riposa? In hotel", la risposta a dicembre di Paulo Fonseca sul francese, iper-utilizzato. Meno prediletto da Sergio Conceiçao, ma comunque in grado di chiudere la stagione con 52 presenze, 9 assist e una rete. Con Allegri, peraltro, potrebbe passare da "guardaspalle di Reijnders" a mezz’ala "box to box", come si era definito il 26enne nel giorno della presentazione. Altro reparto, altro traffico, altra certezza: Christian Pulisic, con i suoi 17 gol (più 12 assist) e un accordo fino a giugno 2027 che si vorrebbe rinnovare. Qui resta la tentazione Dusan Vlahovic, così come lo scoglio dell’ingaggio da 12 milioni, e il monitoraggio su Moise Kean, con l’Al-Qasdiah pronto a pagare la clausola da 52 milioni e anche il Manchester United a interessarsi. Sono stati proposti Federico Chiesa (ma il Napoli è in vantaggio) e Albert Gudmundsson (di rientro al Genoa). Ed è in uscita, a titolo temporaneo, Francesco Camarda: Lecce e Pisa in massima serie, Spezia e Carrarese tra le possibilità in cadetteria.