Tifosi. Grande entusiasmo per la nuova maglia. Qualche polemica per gli abbonamenti

Grandi apprezzamenti per la nuova maglia biancorossa, qualche polemica, invece, per gli abbonamenti. Il popolo del Grifo del web è molto attento a tutto. E così non lesina complimenti per la divisa che indosserà il Grifo nella prossima stagione, nelle gare in casa, mostrata in anteprima dal presidente biancorosso con un messaggio: una maglia che ricorda quella del Perugia di fine anni settanta, che è stata disegnata e prodotta da Frankie Garage che anche per quest’anno sarà sponsor tecnico del Grifo.

Per quanto riguarda invece le tessere annuali, i tifosi biancorossi non hanno apprezzato il fatto che per la prima campagna abbonamenti dell’era Faroni non ci siano state le promozioni che a Pian di Massiano sono state rinnovate ogni anno per quanto riguarda i ridotti dedicati alle donne e agli over 65. Una scelta che ha fatto discutere.

Ma al di là degli apprezzamenti e delle polemiche, la volontà della società argentina è quella di riportare entusiasmo al Curi, con l’obiettivo, ambizioso, di poter riportare allo stadio tantissimi tifosi, il sogno è quello di staccare 5000 abbonamenti per la prossima stagione.