Tiro a segno. Campionato italiano tra luci e ombre. Quagli 7° con qualche errore di troppo

Giornata tra luci ed ombre quella del campionato italiano a squadre di tiro a volo di Prima Categoria, andata in scena a Roma, per l’empolese Piero Quagli che con la sua squadra La Torre di Pisa si è classificato settimo tra le trentuno compagini partecipanti per 186 specialisti in pedana. Dopo le prime tre serie da top (due volte un 24 su 25 per poi fare addirittura 25 piattelli su 25), nell’ultima serie il tiratore empolese è incappato in alcuni errori di troppo che lo hanno fatto chiudere con un punteggio complessivo di 91 su 100, mentre La Torre raggiunge il punteggio di 424 su 600. Bottino che la colloca a diciotto piattelli dal podio e a ventiquattro dal Tav Foligno vincitore.

Al termine di questa ultima competizione, che ha visto scendere in pedana anche le squadre delle altre categorie fino alla quarta, sono stati stilati pure i ranking nazionali definitivi di questo 2025 (ogni gara porta punti ai vari tiratori in base al piazzamento in classifica). E in questo caso Piero Quagli può fregiarsi di un ottimo secondo posto con 570.7330 punti, dietro solo a Luigi Padula (575.5908 punti), delegato del Comitato della Basilicata. Inoltre Quagli sarebbe anche stato convocato per il Campionato delle Regioni in programma il 19 e 20 ottobre prossimi, ma non ha ancora deciso se accettare o meno la chiamata.

Si.Ci.