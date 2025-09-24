Tiro a volo - Junior. Coppa del mondo, Bragalli ci riprova

La stagione internazionale del tiro volo sta per vivere il suo ultimo grande appuntamento per gli atleti Junior. A partire da domani e fino al 1° ottobre, infatti, la Coppa del Mondo farà tappa a New Delhi, in India, dove i migliori tiratori di skeet e trap si sfideranno sulle pedane del Dr. Karni Singh Shooting Ranges. Tra i protagonisti nelle file dell’Italia dello skeet ci sarà anche il pistoiese Matteo Bragalli, classe 2007, in forza alle Fiamme Oro. Il nostro giovane portacolori, allenato dal commissario tecnico Sandro Bellini, sarà in pedana dal compagno di squadra Marco Coco, classe 2005, mentre nel femminile l’Italia sarà rappresentata esclusivamente da Arianna Nember. Per Bragalli si tratta di un appuntamento che arriva al termine di una stagione più che positiva: a maggio ha conquistato il secondo posto in Coppa del Mondo a Suhl, mentre a luglio ha chiuso al settimo posto agli Europei di Chateauroux, sfiorando l’accesso alla finale per le medaglie. Ai nastri di partenza ci saranno 28 atleti di 11 nazioni, tra cui il campione europeo, il cipriota Pontikis. Bragalli sarà il secondo tiratore più giovane del lotto, dietro soltanto al ceco Bostik, nato nel 2009.

Michele Flori