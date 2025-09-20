Tiro a volo. Rossetti pronto per i Mondiali

Tra poche settimane Gabriele Rossetti tornerà in pedana per affrontare l’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali di tiro a volo. L’evento è in programma ad Atene dall’8 al 19 ottobre e metterà in scena le specialità dello skeet e del trap, con i migliori interpreti internazionali pronti a contendersi l’eredità del greco Mitas, che due anni a Baku si laureò campione iridato. L’atleta di Ponte Buggianese, già campione olimpico a Rio 2016 e a Parigi 2024, farà parte della spedizione azzurra guidata dal commissario tecnico Luigi Lodde, che ha scelto di puntare su Rossetti insieme a Erik Pittini e Valerio Palmucci. A rimanere fuori dai convocati è stato Tammaro Cassandro, recente vicecampione europeo a Châteauroux, escluso a causa del contingente massimo di tre tiratori per nazione. Proprio in Francia, durante la rassegna continentale, Rossetti non era andato oltre un deludente 27° posto: un risultato che non rispecchia le ambizioni dell’atleta classe 1995, deciso ora a prendersi la sua rivincita sul palcoscenico mondiale.

In carriera Rossetti, che attualmente occupa la nona posizione nel ranking mondiale, è già salito in due occasioni sul podio mondiale individuale: a Mosca, nel 2017, il tiratore classe ‘95 vinse la medagli d’oro, mentre nel 2015 a Lonato del Garda l’azzurro portò a casa la medaglia di bronzo.

M.F.