Tokyo blues, la caduta degli eroi. Tamberi-Jacobs: una magia finita. Marcell pensa anche di smettere

La memoria è un fiume Azzurro, che fatica galleggiare! Triste, solitario y (forse) final. In doppia versione. Da Tokyo 2021 a Tokyo 2025. Anche allora era domenica, solo che causa Covid lo stadio era vuoto, c’eravamo appena noi giornalisti. Stavolta tutto esaurito, però non c’erano loro, gli Eroi di quella Olimpiade.

Eh, amico lettore, perdona la domanda retorica: ma quanto sa essere perfido il Destino, con la maiuscola? Nel tempio della gloria, Jacobs e Tamberi scoprono di essere soltanto il ricordo di quello che furono. Non che sia proprio una sorpresa, annunciate erano le difficoltà dell’uno e dell’altro. Ma fa male lo stesso, fa male prendere atto di un presente così distinto e distante dalla Memoria.

Alla disfatta in contemporanea, come contemporaneo fu il tripudio, entrambi fuori dalle finali dei 100 metri e dell’alto, i due Campioni, perché tali restano per chi come me e come tanti ha nei loro confronti un inestinguibile debito di gratitudine, i due Campioni, dicevo, hanno reagito in maniera diversa. Se non addirittura opposta.

Smette? Jacobs è affondato in semifinale sotto il peso di un imbarazzante sesto posto, scandito da un 10”16 che a livello globale è un crono troppo modesto. Estraneo alla corte dei re dello sprint. Emarginato come un intruso. Marcell l’ha presa malissimo, lasciando intendere di essere pronto al ritiro dalle competizioni. Forse è finita qui. Forse. Le sue parole: "Io so che valgo meno di questo 10″16, ma la stagione è stata quel che è stata. Un tempo così scarso non lo facevo nemmeno quando mi dedicavo al salto in lungo o magari lo facevo quando sbagliavo tutto. Ora devo capire se vale la pena andare avanti. Devo prendermi tempo, per comprendere se è il caso di continuare a soffrire così. A me non piace vivere nel passato, si ho vinto l’oro olimpico ma è difficile vivere da atleta 24 ore su 24, trascurando la famiglia per gli allenamenti e non vedere i risultati. In pista sono pesante, non ho più la fluidità di una volta. Ecco perché devo prendermi tempo e riflettere. Mi chiedo: è giusto proseguire? La testa mi dice che non sono più quello di prima".

Continua. Malinconico è il declino degli Idoli, davvero. A Gimbo Tamberi non è andata meglio. Fresco papà di Camilla, aveva scelto di gettare il cuore all’ostacolo: pur non essendo fisicamente pronto, è andato in Giappone accarezzando l’idea che i miracoli esistono. Beh, non esistono. In pedana con la coscia sinistra fasciata, Tamberi ha scavalcato 2,16 ma poi è precipitato nel buco nero della inadeguatezza. Tre errori a 2,21, una misura ridicola per il detentore del titolo iridato. Uno schiaffo all’orgoglio, al prestigio, a tutto.

Gimbo, comunque, non è disposto a gettare la spugna. Non così. Non adesso. Ha detto: "Sinceramente mi sento uno schifo, perché so che valevo 2,30. Ma quello in cui uno crede deve dimostrarlo sul campo e io non sono stato capace di farlo. Il dispiacere è grosso, le sensazioni nel riscaldamento erano buone. Non ho fatto neanche un salto giusto con la rincorsa. Il risultato è pietoso e non cerco alibi. Dopo Parigi non avevo voglia di andare avanti ma ho promesso di arrivare ai Giochi di Los Angeles e lo farò. Sapevo che il 2025 sarebbe stato un anno particolare, per mille motivi anche bellissimi lo è stato, ma fa male venire a un Mondiale e non superare i 2,21. Tornerò a casa da mia moglie e mia figlia. Ma la mia carriera in pedana non può finire così…".

La memoria è un fiume azzurro, che fatica galleggiare.