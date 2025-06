Tomassini, atto terzo. "Alla Rinascita sono felice. Saremo protagonisti»

Ancora biancorosso, per il terzo anno consecutivo. Giovanni Tomassini prolunga il suo contratto con Rbr e giocherà anche nel 2025/2026 in maglia RivieraBanca. Fondamentale, la conferma di ‘Tom’, nello scacchiere estivo della Rinascita. Le doti tecniche, dimostrate nel corso della carriera, si uniscono a un impatto decisivo nelle partite. Lo si è visto per tutto l’anno, con la capacità di mettere punti a referto in uscita dalla panchina assieme alla sapiente gestione dei ritmi e all’istinto del cecchino per i possessi più importanti. Tomassini ha chiuso il 2024/2025 con 8.7 punti di media, che sono diventati 9.2 nei playoff, dove è stato uno dei migliori. In mezzo, un guaio alla spalla che lo ha tormentato per diverse settimane, ma che alla fine è stato risolto.

"L’accordo? È stato veloce – rivela il giocatore –. A fine stagione c’era solo da confermare quanto ci eravamo detti nelle settimane e nei mesi precedenti. Eravamo in sintonia su tutto e la firma è stata rapida. Sono molto contento". Flashback, solo per qualche secondo, sulla stagione andata agli archivi da meno di due settimane. Cosa è rimasto? Tomassini ha le idee chiare. "Si sa, perdere la finale fa sempre male, quel 3-0 ci è un po’ rimasto lì, soprattutto per quanto riguarda le due partite in casa. Però bisogna anche dare atto a Cantù di essere una grande squadra e di aver meritato la promozione in A. Sono soddisfattissimo di quello che abbiamo fatto quest’anno, nonostante vari problemi, tra i quali anche il mio". Quel fastidio persistente alla spalla gli ha impedito di esprimersi al 100% per qualche settimana, ma lui è rimasto sempre in campo, a disposizione. Poi, risolto il guaio con una terapia, è salito ancor più di rendimento. Che debba muoversi da play o da guardia, rimane un tesoro di inestimabile valore per Rbr. La chiave dell’attacco biancorosso di quest’anno è stata soprattutto la chimica tra i quattro piccoli: lui, Robinson, Marini e Grande. "E dire che forse non abbiamo mai fatto bene tutti e quattro nella stessa partita. Però la chiave è stata lì: quando qualcuno non riusciva a esprimersi al meglio, gli altri salivano di tono. Insieme sappiamo creare, attaccare il ferro, tirare dai blocchi. Ci integriamo bene". E il 2025/2026? Rimanere il più possibile lassù, in alto. "Sarà un campionato tosto, sulla falsariga di questo – chiude Tomassini –. L’obiettivo è restare tra le prime, cercare un buon piazzamento. Ripetersi potrà essere difficile, ma noi puntiamo a una posizione di classifica importante".

Loriano Zannoni