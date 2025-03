Top Volley. Solo in nove sopra i venti punti, Selmi si aggiudica la tappa

Sono ripartiti i campionati minori di pallavolo, ma a parte i risultati importanti di alcune squadre che si confermano al vertice delle rispettive classifiche, va agli archivi un turno decisamente modesto, che definire interlocutorio è riduttivo: un dato su tutti, sono nove, solo nove, i giocatori che hanno messo a segno più di venti punti, numero che se non è un record, poco ci manca.

Molte partite decise in tre set, poco agonismo, o molto differenziale tecnico, hanno portato a questo turno deludente, che si spera sia il punto di ripartenza di un finale di stagione scoppiettante. Vince la tappa una delle protagoniste stagionali, Ilaria Selmi schiacciatrice classe 2024 della Leonardi Marano Volley, anche se è al primo successo parziale dopo aver messo messo a segno punteggi interessanti: solo sei settimane fa, con gli stessi 29 punti, la Selmi era arrivata terza dietro Matteo Fontanesi e Martina Susio, ma in realtà la Selmi vantava già un altro successo di Tappa, sia pure vecchio ormai di quattro anni, al campionato 2021/2, quando militava nel Vignola in serie C, dove era peraltro cresciuta.

Alle sue spalle, il 23enne Francesco Michelini dell’EdilCam Cavezzo, ma staccato di quattro lunghezze, dopo i 27 punti messi a segno un mese fa: dietro di loro, lontanissimi, tutti gli altri, con ben sei giocatori a quota 21, ed uno appena sopra i venti: nel sestetto, oltre a personaggi già visti in classifica come Garello, Denina, M’Bra, e la ritrovata Martina Fontana, anche due personaggi nuovi per le classifiche, il 25enne schiacciatore della Bruinox Limidi Daniele Bulzomì, ed il 23enne schiacciatore della Bulloneria Emilia PGS Simone Agazzani.

Non entra nei nove che hanno segnato più di venti punti, ma merita ugualmente una menzione, la giovanissima Lisa Dharma Monari Gamba, che porta un cognome molto conosciuto nella pallavolo modenese, quello di mamma Michela Monari, che con la maglia gialloblù dell’Anthesis, dopo la metà degli anni Novanta, conquistò tre Coppe CEV, ed una SuperCoppa Europea, oltre a sfiorare varie volto lo scudetto. Arrivata due anni fa alla corte dell’Anderlini, la giovane Lisa Dharma sta scalando le posizioni, trovando sempre più spazio in B1, come fece alla stessa età mamma Michela nel S.Lazzaro di Casadio, per poi venire lanciata in A1.

Passando alle classifiche, nella generale pochissimi cambiamenti, con Alessandro Bartoli che mantiene la vetta, insieme a quella della Classifica a Punti, davanti a Nicola Marchesi e Martina Susio, che però non gioca da un mese e mezzo: la vittoria di tappa della Selmi le vale la sesta piazza, dietro a Marcello Andreoli e Matteo Pignatti della Stadium Mirandola, che però sale in vetta alla classifica per le sole partite del 2025, con la media di 21,17 punti in ciascuna delle sei partite giocate nel nuovo anno.