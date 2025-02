Torneo Atp 500 di Rotterdam: Cobolli eliminato da Hurkacz. Sonego affronta Rune. Domani c’è Berrettini

Il sorteggio del torneo Atp 500 di Rotterdam non è stato particolarmente favorevole a Lorenzo Sonego che nella serata di oggi affronterà Holger Rune, numero 12 al mondo e quinta testa di serie in questa competizione. Il tennista torinese occupa la posizione numero 35 e dovrà fare i conti con la voglia di riscatto del danese che arriva a questo appuntamento dopo una annata in cui non è stato particolarmente brillante. Chi vincere otterrà il biglietto per gli ottavi.

Prima del match di Sonego farà il suo esordio nella manifestazione anche Carlos Alcaraz (n.3), che non prima delle 19.30 si confronterà con l’olandese Botic van de Zandschulp (n. 84). Nella passata stagione lo spagnolo e Sinner si sono divisi i quattro slam, ma ieri l’iberico ha voluto chiarire come l’altoatesino sia almeno una spanna sopra tutti gli altri.

"Jannik ha dimostrato di essere il migliore al momento - sono le parole di Alcaraz -, quello che sta facendo è pazzesco. Capisco che la gente discuta su chi sia il migliore tra noi due, ma per me e per tutti i tennisti che giocano contro di lui, Jannik è sicuramente il più forte. Avrà perso 4/5 partite in un anno, non ha alti e bassi e in ogni torneo a cui partecipa, o raggiunge la finale o solleva il trofeo".

Dopo le fatiche australiane, Sinner non prenderà parte alla competizione nei Paesi Bassi. In questi giorni ha aperto canali social Youtube e Tik-tok, mentre a San Candido è stata scolpita una statua di ghiaccio che lo ritrae.

Ieri Flavio Cobolli, numero 34 del mondo, è stato eliminato da Hubert Hurkacz (n.21) con un secco 2-0. Oggi il polacco, insieme a Mensik, affronta nel doppio la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.