Torneo delle frazioni di Massa. Partono le gare da eliminazione. Ortola e Marina attendono le sfidanti

Il seguitissimo 4° Torneo di calcio delle Frazioni di Massa ha ultimato i gironi di qualificazione ed è pronto a dare il via alle gare ad eliminazione diretta. Ortola e Marina di Massa, essendosi classificate al primo posto nei rispettivi gironi, si sono qualificate direttamente per le semifinali. Martedì andrà in scena, invece, il primo quarto di finale tra Romagnano (2° del girone A) e Massa Centro (3° del girone B) mentre mercoledì si giocherà quello tra Turano (2° del girone B) e Mirteto-Castagnola (3° del girone A).

Riavvolgiamo il nastro e vediamo quanto è successo nell’ultima giornata. Nel girone A la frazione di Ortola, guidata dal tecnico Marco Dell’Amico, ha battuto per 4 a 2 quella di Mirteto-Castagnola (ci scusiamo per aver invertito il risultato nel precedente articolo) ed il Romagnano ha sconfitto per 6 a 4 i Poggi-Quercioli.

Questa la classifica finale del girone A: 10 Ortola, 8 Romagnano, 5 Mirteto-Castagnola, 4 Montagne, 0 Poggi-Quercioli. Nel girone B il Marina di Massa ha sconfitto per 3 a 1 il già eliminato Ricortola. Una rete di Gasparotti ed una doppietta di Raineri, premiato come MVP, hanno trascinato i marinelli del mister Luca Della Maggiora al successo sui neroverdi che hanno bucato la rete una volta con Sabatini. Nell’altro match goleada del Turano su Massa Centro (6-2) con Daniel Kthella grande protagonista con una quaterna e premiato come migliore in campo col buono sconto per l’acquisto di occhiali nel negozio Ottikontatt di Piazza Aranci. Le altre segnature turanesi portano la firma di Soldani e Bigini. Sul fronte opposto sono serviti a poco i centri di Fantini e Brondi. Questa la classifica finale del Girone B: 10 Marina di Massa, 9 Turano, 7 Massa Centro, 1 Ricortola e Ronchi.

Gianluca Bondielli