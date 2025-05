Toscana in testa per riempimento stadi in Serie B: Carrarese e Pisa al 90%

C’è la Toscana al primo posto nella speciale classifica di riempimento degli stadi in serie B in relazione alla capienza degli stessi. A guidare questa particolare graduatoria sono proprio la Carrarese ed il Pisa, entrambe con una percentuale del 90%. La differenza tra le due piazze sta naturalmente nella capienza dell’impianto sportivo. L’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani contiene 9807 spettatori e ne ha ospitati in media 8858 a partita. Lo stadio dei Marmi è molto più piccolo. Nel dato statistico riportato da "pianetaserieb" gli viene riconosciuta una capienza di 4200 posti che in realtà diventano tali solo a seguito di una deroga di 600 posti che non sempre in stagione è stata richiesta e di conseguenza firmata dalla sindaca.

In totale in casa la Carrarese ha avuto un pubblico composto da 3794 spettatori a partita. Bisogna fare, poi, un altro distinguo. La squadra di Antonio Calabro ha giocato a Carrara soltanto 16 delle 19 gare previste perché le prime 3, a causa dell’indisponibilità dello stadio dei Marmi, si sono svolte a Pisa. Il podio di questa classifica è completato dal Mantova che ha richiamato in media allo stadio Danilo Martelli 8730 spettatori a partita a fronte degli 11.219 disponibili per una percentuale di riempimento del 77%. L’unico sold out della stagione i virgiliani l’hanno fatto proprio contro la Carrarese alla penultima giornata Una bella soddisfazione quindi per la compagine azzurra e soprattutto per la tifoseria, che si è dimostrata essere una grande spinta per la Carrarese.

Gianluca Bondielli