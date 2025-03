Tra Global Champions Tour e internazionale di dressage. Abdel Said fa l’emiro a Doha, Morganti regina di Ornago

Il fuoriclasse egiziano di passaporto sportivo belga Abdel Said (Bonnie Ami) ha vinto a Doha la tappa inaugurale del Longines Global Champions Tour 2025. Said si è imposto grazie al più veloce fra i soli 4 doppi zero del barrage. Dei 38 partenti ben 5 si sono ritirati, dopo che uno o più errori avevano precluso loro il barrage: fra questi anche il nostro Camilli (Odense Odeveld), mentre Gaudiano (Chalou’s Love Ps) è rimasto fuori dal secondo giro causa un errore nel "base". Prossima tappa del Global a Mexico City (27-30 marzo).

A Ornago, presso Monza, era di scena il dressage paralimpico con il primo di due internazionali in programma in Italia quest’anno, nonché primo evento 2025 in Europa. Gli azzurri hanno lottato contro loro stessi dato che l’Austria, unica altra nazione presente con il team (cinque le bandiere rappresentate a titolo individuale, Austria, Francia, Germania, Italia Svizzera) si è ritirata consegnando la vittoria all’Italia. Nei GP Freestyle individuali i nostri binomi hanno dominato: nel Grado 1 ha vinto la plurimedagliata olimpica Sara Morganti (Mariebelle- 83,089% dei punti, foto Fise/Argenziano), 3° Chiatante (Un Euro-70,011%), 4a la Semperbponi (Shiraz-65,567%). Nel Gr 2 successo dell’imbattibile autriaco Pepo Puch (Royal Choice-76,700%) davanti al nostro Ugalli (Funny Face-63,489%). Nel Gr 3 vittoria della Salvadè (Escari-9, 738%) e nel Gr 4 del francese Vinchon (Pegase Mayenne-74,775%). Nel Gr 5 si è imposta la Sileoni (Leonardo-73,467%). Infine negli Intermediate Freestyle successo di Letizia Minuti (Corialdolo-54,911%) nel Gr 1 e della francese Caussonerie nel Gr 5.