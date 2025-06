Tragedia nel rally: Matteo Doretto muore in un incidente in Polonia

Una tragedia nel mondo del rally si è consumata ieri a Elganòwo in Polonia. Matteo Doretto, il campione italiano junior 2024, ha perso la vita a 21 anni in un incidente mortale. La sua Peugeot 208 Rally4 è uscita di strada a forte velocità e, secondo la ricostruzione, contro l’unico albero presente nella zona. L’urto è stato violentissimo e il pilota è rimasto intrappolato nell’abitacolo della vettura. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo di Doretto, anche se il medico intervenuto sul posto non ha neppure tentato di rianimarlo non potendo fare altro che constatare il decesso. Il suo co-pilota, Samuele Pellegrino, è rimasto illesso, ma è stato comunque ricoverato in ospedale essendo comunque sotto choc per aver assistito alla morte dell’amico. L’incidente è avvenuto durante i preparativi per l’81sima edizione del Rally di Orlen in Polonia, previsto dal domani fino a domenica, e del quale al momento non ci sono informazioni su un suo eventuale rinvio.

Davanti a un dramma che ha coinvolto un ragazzo così giovane, sono arrivati da più parti i messaggi di vicinanza alla famiglia. Pur essendo nato a Pordenone Doretto era tifoso dell’Udinese ed è stata proprio la società delle "zebrette" una delle prime ad esprimere il proprio cordoglio. "È morto praticando lo sport che amava- si legge sul sito internet dell’Udinese -. Il club si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile".

Il 21enne abitava ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, e nel 2024 ha conquistato il titolo italiano del Campionato Italiano Assoluto Rally con Marco Frigo. Da quest’anno aveva scelto di correre per il campionato giovanile Erc e lo scorso maggio, con il team Aci Team Italia, ha partecipato al V-Híd Rally di Ungheria, seconda tappa del Fia European Rally Championship sempre con sua la Peugeot 208 Rally4 salendo sul terzo gradino del podio nella categoria Junior. Come si evince dal suo profilo ufficiale il rally era la sua vita. "Un weekend intenso - scriveva tre settimane fa a conclusione dell’esperienza in Ungheria -, su prove speciali tecniche e impegnative. Abbiamo dato tutto e il risultato ripaga il lavoro del team e la determinazione. Orgogliosi di salire sul podio in una gara così prestigiosa del campionato Erc. Grazie a tutti quelli che ci supportano, in gara e fuori. Avanti con determinazione verso i prossimi obiettivi!".

Purtroppo non è stato così e a dimostrazione di quanto questa scomparsa abbia lasciato tutti senza parole, anche i suoi amici non se la sono sentita di scrivere il loro stato d’animo nei canali social ufficiali.