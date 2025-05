Traguardo playoff per le Under biancorosse: tutte le squadre accedono agli spareggi

Traguardo importante per le Under biancorosse. L’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 accedono tutte ai play off.

L’Under 17 di Gatti nonostante la sconfitta esterna sul campo del Benevento raggiungono gli spareggi con un turno in anticipo. Per i biancorossi gol di Merico e Agnissan.

PERUGIA U17: Vinti, Cesarini, Bevanati (30′ st Bartolini), Peruzzi, Cantalino, Brunori (30′ st Forti), Merico (30′ st Condac), Bellali (20′ st Agnissan), Timperi (9′ st Vanni), Pepe (9′ st Chiodini), Ciani (30′ st Fiorentini). A disp: Strappini, Pierangelini. All: Gatti

Vittoria in rimonta per l’Under 16 di Anelli contro i lucani del Picerno ma che sancisce l’accesso ai playoff. Parte subito in salita la partita dei biancorossi, in svantaggio con un tiro rasoterra che si insacca sotto l’incrocio. Poi poker del Grifo con i gol di Castellucci e nei minuti finali della ripresa Alunno porta in vantaggio il Perugia, e nel recupero c’è spazio anche per i bellissimi gol di Raffaelli e Gueye. Ora testa ai playoff.

PERUGIA U16: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Olimpieri (28’ st Seppoloni), Santillo (1′ st Bucarini), Castellucci (18’ st Lalleroni), Bendini (28’ st Alunno), Bosi, Castroreale (13’ st Gueye), Kroni, Raffaelli. A disp: Arcioni, Auricchio, Pelli. All: Anelli

Cade a Benevento l’Under 15 di Lanterna che esce sconfitto 5-0. Ma la pesante sconfitta non pregiudica l’accesso ai play off. La stagione regolare si chiuderà domenica con la sfida contro il Gubbio.

PERUGIA U15: Arcioni, Bisonni, Brunori, Rosati (23’ st Organai), Ferdinandi (23’ st Galardini), Corinaldesi, Pascucci (5’ st Proietti), Tromboni (13’ st Marinelli) , Checcarelli, Citernesi (13’ st Galeotti), Piazza (13’ st Turchi). A disp: Porcu, Cecconi, Cicioni, All: Filippo Lanterna