Transat 2025, l’onda azzurra degli italiani nella storica regata atlantica

Le Havre (Normandia), 24 ottobre 2025 – Chiedete a un francese “cos’è la Transat”, molto probabilmente saprà rispondervi. Quattromila miglia di regata attraverso l’oceano sulla rotta del caffè, equipaggi da due persone e 15 giorni di traversata atlantica, fino alla Martinica per una sfida ai limiti dell’umano tra vento e velocità. Fa strano però, girando tra le banchine della marina di Le Havre in Normandia, dove domenica partirà la gara, sentire l’italiano tra le lingue più parlate.

Gli skipper italiani alla partenza della Transat Cafè l'Or ©LorenzoSironi

Sì, perché la nostra nazione è quella che vanta una maggiore rappresentanza di velisti (otto), seconda solo ai padroni di casa francesi in una vera e propria ‘Onda oceanica’ italiana. La Transat Cafè L’Or è carica di fascino e difficoltà, ma soprattutto di tecnologia: non semplici barche a vela, ma scafi in fibra, dalla vetroresina al carbonio più avanzato per toccare velocità da capogiro in mare, letteralmente volando sulle onde grazie ai sistemi foil che stanno ‘invadendo’ la vela moderna.

Maccaferri Futura tra velocità e ambiente

Tecnologia declinata non solo nella velocità, ma pure nell’attenzione all’ambiente. Tra gli 8 skipper italiani, nei Class40, la classe più numerosa e combattuta, ecco Luca Rosetti (vincitore della Mini Transat 2023) insieme a Matteo Sericano, al timone di Maccaferri Futura. Imbarcazione tutta italiana del cantiere genovese Sangiorgio Marine, finanziata con un importante investimento da parte delle Officine Maccaferri di Bologna. A bordo trova spazio anche la ricerca scientifica: verranno infatti testati innovativi sensori di monitoraggio ambientale e progetti per conoscere lo stato di salute dei nostri oceani. Un tema che sta molto a cuore ai velisti oltre che a tutto il movimento.

Ma l’onda azzurra è molto lunga, in gara, nella categoria IMOCA 60, la più tecnologica, anche Ambrogio Beccaria, affiancato da Thomas Ruyant su Allagrande Mapei, e Francesca Clapcich, in coppia con Will Harris a bordo di 11th Hour Racing.

Tornando alla class 40 ecco Andrea Fornaro, in coppia con Alessandro Torresani su Influence 2; Pietro Luciani, co- skipper di William Mathelin-Moreaux su Les Invincibles; e Alberto Riva, co-skipper di Benoît Sineau su Ekinox.

C’è chi ha iniziato da vela Olimpica come Clapcich, chi dai ‘mini 650’, chi da un cantiere navale, tutti hanno storie diverse. Alcuni vivono in Italia, altri no (Rosetti vive in Francia dal 2022), tutti hanno in comune sogno inseguito di prendere il largo verso l’oceano sulle orme di quel grande apripista che è stato Giovanni Soldini. E la presenza così in grande numero a una delle regate più famose al mondo è il segnale di un’Italia pronta a veleggiare da protagonista.