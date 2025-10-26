Transat Café L’Or, la partenza della regata da Le Havre: otto italiani al via. Video

Le Havre (Normandia), 26 ottobre 2025 – L’oceano si affronta con il sorriso sulle labbra, uno scroscio di applausi e tifo da stadio. Tutta la città di Le Havre – e non solo – accompagna le imbarcazioni fuori dal più grande porto della Normandia per l’inizio della Transat Café L’Or, regata atlantica nella top 3 dei viaggi nel grande blu che porta fino in Martinica.

La Maccaferri Futura alla partenza della Transat Café L'Or

Prima la classe Ultim, poi la CLass 40 e infine gli Imoca: tutte le categorie prendono il largo sotto gli occhi meravigliati degli appassionati. A bordo fumogeni, mascotte, ma soprattutto i velisti. Due skipper col sorriso sulle labbra, nonostante la sfida durissima che dovranno affrontare. Quindici giorni, in due per ogni barca puntando alla vittoria.

Massiccia la partecipazione francese, ma secondo per importanza è il contingente italiano. Otto i velisti, otto le storie che li hanno portati fino a solcare i mari: c’è chi viene dai cantieri navali, chi ha iniziato con una scuola vela in riviera Romagnola. Per inseguire il sogno.

Su parte dalla Formula 1 degli oceani, la categoria Imoca 60, la più tecnologica, è partito Ambrogio Beccaria, affiancato da Thomas Ruyant su Allagrande Mapei, ma anche l’ex olimpionica Francesca Clapcich, in coppia con Will Harris a bordo di 11th Hour Racing.

Tra i protagonisti della Class40, la più numerosa e combattuta, la flotta azzurra sarà composta da Luca Rosetti, insieme a Matteo Sericano, al timone di Maccaferri Futura; barca che oltre alla velocità persegue la causa ambientale.

Andrea Fornaro, in coppia con Alessandro Torresani su Influence 2; Pietro Luciani, co-skipper di William Mathelin-Moreaux su Les Invincibles; e Alberto Riva, co-skipper di Benoît Sineau su Ekinox.

Partenza anticipata a ieri invece per la classe dei trimarani ‘Ocean 50’. Categoria che si è subito scontrata con le difficili condizioni meteo della Manica. Tre le imbarcazioni ribaltate nel corso della notte: Fifty Lazare X Hellio, Koesio e Inter Invest, da quanto si apprende senza causare feriti.