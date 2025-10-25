Transat Café L’Or, lo skipper Beccaria: “Quattromila miglia in barca? Ti senti parte dell’Oceano”

Le Havre (Normandia), 25 ottobre 2025 – Che vuol dire sfidare l’Atlantico? “Ti fa sentire parte dell’oceano, non più qualcuno che lo sta solo guardando”. I sogni dei velisti viaggiano sulle rotte del caffè, compresi quelli del milanese Ambrogio Beccaria, skipper della Allagrande Mapei, imbarcazione di 18 metri ad alto concentrato di tecnologia pronta, da domenica, ad affrontare le quattromila miglia della Transat Café L’Or, una delle regate oceaniche pù famose al mondo. Ambrogio conosce bene il percorso: ha vinto l’ultima edizione nella competitiva ‘Class 40’. Ora è salito di livello, gareggerà nella categoria Imoca, macchine da mare ad alte prestazioni, con una lunghezza dello scafo limitata a 18,28 metri. Ad affiancarlo un solo compagno, Thomas Ruyant per una gara lunga 12 giorni, una sfida contro gli avversari e contro se stessi.

Che gara dobbiamo aspettarci?

“La gara è una di quelle grandi ed eccitanti, a bordo di barche incredibili, in grado di volare sull'acqua. Sarà una sfida estrema”.

Lo skipper Ambrogio Beccaria (a sinistra) con il compagno Thomas Ruyant

La vela moderna ci permette di vedere gli scafi praticamente uscire dall'acqua anche nelle regate oceaniche, come avviene?

“Avviene grazie ai 'foil', qualcosa di molto simile alle ali. Le comandiamo dall'interno della barca secondo due parametri: l'estensione, ovvero quanto riusciamo a immergerle nell'acqua, e all'angolo di attacco rispetto al flusso dell'acqua”.

In parole povere?

“Più sono immerse – possono arrivare anche 2 metri sott'acqua -, e più spingono la barca in alto, aiutandola a volare sopra la superficie”.

Concentrati di tecnologia come una Formula 1 degli oceani?

“Sì, anche se assomiglia più a un aereo: abbiamo ali e tutta una serie di cose che rendono la barca molto più simile a un aeroplano”.

Cosa vuol dire attraversare l'oceano per giorni e giorni in due, spinti solo dal vento?

“Può voler dire molte cose, non bisogna mai dimenticare che noi lo facciamo in regata, non partiamo per fare un viaggio, ma è una competizione, comunque ciò che abbiamo in testa tutti i giorni è andare più forte e battere gli avversari. L'importante è essere a proprio agio in mare, ed è una cosa che si sviluppa negli anni. Ha la particolarità di farti sentire parte dell'Oceano, di non essere solo qualcuno che lo sta a guardare, ma viverlo a pieno”.

Lei ha vinto ultima edizione in class 40, che precede l'Imoca, cosa vuol dire trovarsi soli nel grande blu?

“E' una regata che può essere molto dura. Quella che ci aspetta per noi che siamo barche rapide, visto il meteo, non dovrebbe essere particolarmente complicata. Troveremo condizioni in cui potremo gestire la potenza della barca evitando possibili danni”.

Come si tiene alto il morale?

La parte psicologica è quella più importante da gestire. Qui si regata in doppio, quindi c'è da trovare un equilibrio col compagno che è fondamentale. Se hai la fiducia del tuo coskipper allora hai anche più fiducia in te stesso”.

A bordo c’è davvero poco spazio, come si vive?

“Il 90 per cento del tempo si passa nel 'pozzetto' (dove ci sono i comandi, ndr). Il cuore della barca da cui vengono gestite tutte le cime e dove trova posto l'elettronica in grado di darci informazioni su carichi vento e performance”.

C'è anche una cabina di pilotaggio con un sedile.

“Lì è dove avviene la navigazione: analizziamo il meteo, la rotta, per evitare ostacoli e anche incroci pericolosi con altre barche”.

E il poco tempo che vi rimane al di là della gara?

“Riposiamo in due piccole brandine all'interno con materasso e coperte, ma si dorme davvero poco. Cuciniamo con una pentola a pressione e un piccolo fornelletto da campeggio “.

Cosa vi portate dietro da mangiare?

“La maggior parte del cibo è liofilizzato, perché si conserva meglio ed è più leggero: qui ogni grammo può contare. Poi grazie alla pentola a pressione magari cuciniamo qualche pasta”.

Il piatto che va di più?

“Il risotto giallo coi funghi. Leggerissimo perché tutto secco, e negli anni è diventata la mia specialità”.