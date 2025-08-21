Trattative. Mercato, tutto rinviato all’ultima settimana. Tre operazioni in stand by: c’è ancora da attendere

Si passa all’ultima settimana. Il Perugia concentrerà le operazioni di mercato negli ultimi giorni utili per le trattative. Il calciomercato estivo chiuderà i battenti il primo settembre alle 20, il giorno successivo la seconda giornata di campionato. Sarà un avvio senza novità, a questo punto la speranza è che alla fine le trattative in piedi vengano portate a termine.

Perché di operazioni aperte ce ne sono: intanto quella che porta al regista del Latina, Davide Petermann al quale non è stato assegnato il numero di maglia perché ormai in partenza.

Il Perugia ha già l’ok del giocatore (come era avvenuto per Corsinelli, poi passato al Ravenna che ha offerto di più), non resta, stavolta, che affondare il colpo.

Quale sia il motivo di tanta attesa sarà chiarito solo alla fine del calciomercato. Perché gli obiettivi sono già definiti da tempo, come l’esterno d’attacco di piede mancino che dovrà alzare il livello del tridente biancorosso che ancora non si esprime ai livelli richiesti dal tecnico biancorosso.

In chiusura di mercato, la società biancorossa spingerà anche per arrivare ad una punta.

In questo caso molto dipenderà da quello che succederà a Rimini, perché nelle intenzioni del Perugia, almeno come prima scelta, c’è l’attaccante Giacomo Parigi.

Capitolo portiere: solo dopo la cessione di Moro (in prestito) il club prenderà il vice-Gemello.