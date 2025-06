Traversi & Tartufi: Raduno Monomarca Smart a San Miniato

Signore e signori arriva "Traversi & Tartufi", ovvero la giornata-raduno monomarca che ha come protagonista assoluta la Smart.

Smart di... tutte le età, come ricordano gli organizzatori – Alessandro Ristori, il mago delle Smart, coadiuvato dal... sempre verde, Federico Caponi – che domenica mattina (a partire dalle 8.30) accoglieranno il popolo della citycar più famosa, in Piazza della Repubblica a San Miniato, in provincia di Pisa.

"Traversi & Tartufi" sarà una giornata speciale, scandita dalla passione comune di chi possiede una Smart e allo stesso tempo vuole godersi uno spicchio di natura, senza – ovviamente – trascurare la buona tavola. L’esposizione delle Smart (un vero e proprio briefing), precederà una visita al laboratorio locale del "Cantuccio di Federigo", prima di un giro (a piedi) nel centro del paese di San Miniato. A seguire ecco partenza per il tour delle colline che abbracciano San Miniato con pranzo e brindisi alla Locanda San Lorenzo. "Traversi & Tartufi" è il secondo raduno monomarca Smart che accende i riflettori degli appassionati della Toscana dopo quello del mese scorso al Mugello. Anche in questo caso la pattuglia di Smart ’fiorentine’ sarà alla guida della sfilata, senza trascurare il fatto che alla giornata Smart sono iscritti equipaggi di tutta Italia.