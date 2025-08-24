Trionfo a dresda. Il milanese Esposito domina la 5 km race. Alzati si ripete vincendo il bronzo

Quindici medaglie in un solo giorno. L’Italia è protagonista ai 25esimi World Transplant Games di Dresda. Sette gli ori: Marta Nizzo (oro nel tennis singolare), Claudia Graziani (nel doppio assieme ancora a Nizzo), Stefano Dalvai (1500 metri), Roberto Esposito (donatore di midollo osseo milanese d 54 anni, vincitore nella 5 km race, nella foto), Giona Addorisio (50 metri rana, al secondo oro e alla quinta medaglia nel torneo), Enrico dell’Acqua e Samantha Ciurlini entrambi d’oro nel getto del peso nelle categorie, rispettivamente, 80-99 anni e 40-49 anni.

Sono invece d’argento Giovanni Fadda nei 1500 metri 70-79 anni e Anna Negri nei 400 metri e nel salto in lungo categoria 18-29. Sempre nel lungo ha preso un altro argento Giona Addorisio, secondi anche Claudia Graziani ed Enrico Pitzalis nel doppio misto di tennis, con Pitzalis che ha vinto anche un bronzo insieme a Davide Savian. Altro terzo posto nel getto del peso categoria 20-29 per il varesino Gabriele Alzati, che aveva vinto la stessa medaglia due giorni fa nelle freccette.

Con questi successi la Nazionale Italiana Trapiantati guidata da Aned Sport consolida il quarto posto medagliere generale della manifestazione.

R.S.