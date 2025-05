Trionfo italiano a Hvar: Taddeucci e Paltrinieri conquistano l'oro nella 5 km

Nelle acque cristalline della Croazia ci siamo riscoperti padroni. Il giovedì d’oro dell’Italia, sull’isola di Hvar, è iniziato con il successo europeo di Ginevra Taddeucci nella 5 km. Già argento sulla doppia distanza, la 27enne fiorentina si è imposta in 59’51”95 precedendo l’ungherese Viktoria Mihalyvari, argento, giunta a 1”99, e la spagnola Maria De Valdes Alvarez, bronzo, staccata di 4”08. Una gara condotta sempre in testa, per Ginevra, portacolori delle Fiamme Oro al primo grande trionfo individuale dopo il bronzo nella 10 km olimpica e l’argento nella 5 agli Europei 2024. Sesta Giulia Gabbrielleschi, nona Barbara Pozzobon.

E poi è salito in cattedra il professor Paltrinieri. Fresco del quarto posto nella 10 km mercoledì, Greg ha scatenato il suo innato istinto da podio andando a prendersi l’oro nella 5. La delusione nella acque libere a Parigi è dimenticata, così come l’infortunio al gomito. “L’ora della vendemmia dopo che hai tanto seminato“, scrive lui sui social. E’ l’ennesimo successo dell’eterno campione carpigiano, 30 anni, e da tredici a medaglia in campo internazionale: 52’05”79 il crono stampato ieri a Stari Grad. Alle spalle del carpigiano autore della progressione decisiva a metà gara, la coppia magiara con David Bethlem, bronzo olimpico, argento in 52’08”07, e il campione olimpico e mercoledì oro nella distanza doppia Kristof Rasovzsky, terzo in 52’13”57. Greg è così: fiuta la vittoria e non conosce ragioni. Settimo Marcello Guidi, decimo Dario Verani.

Oggi alle 10 la ‘knock-out’ femminile, alle 15 quell maschile, gare inedite di 3 km con eliminazione degli ultimi atleti nei tre segmenti di 1500, 1000 e 500 metri.