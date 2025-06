Trissino campione di Serie A1: polemiche per il gol fantasma contro Lodi

Finisce nel peggior modo possibile, tra polemiche e un gol fantasma non assegnato, la stagione di Serie A1. A vincere il campionato, il quarto della sua storia, è Trissino che ha superato Lodi anche in gara-4 imponendosi 9-7 ai rigori. Tanti rimpianti per i giallorossi: al PalaCastellotti è andata in scena una partita incredibile, ma sono troppe le situazioni di vantaggio sprecate dagli uomini di Bresciani. L’Amatori ha chiuso il primo tempo avanti 5-1, frutto di una prestazione sensazionale. Nella ripresa però la corazzata veneta ha dimostrato ancora una volta tutta la propria forza e, complice un calo mentale dei padroni di casa, ha recuperato il divario. Nei supplementari il copione non è cambiato, Lodi avanti due volte e ancora ripresa. Ai rigori il fattaccio: con Trissino in vantaggio, il giallorosso Faccin ha segnato dal dischetto: gol del pareggio, ma la rete bucata ha ingannato gli arbitri che hanno valutato fuori il tiro.

A nulla sono valse le proteste degli sconcertati lombardi, che pochi minuti dopo si sono dovuti arrendere al successo biancoblù. L’episodio riporta in voga un annoso discorso: l’errore umano è comprensibile, ma in uno sport estremamente rapido quale è l’hockey rimane poco accettabile l’assenza del Var o di tecnologie simili, soprattutto in una finale. A fine match in casa Lodi la delusione per la sconfitta si è unita alla commozione per l’addio di capitan Grimalt (nella foto), che dopo tanti anni passati a difendere i pali giallorossi da settembre cambierà squadra: "È stata un’ultima gara incredibile. Fa davvero male perdere così. Non è la prima volta che ci annullano un tiro entrato in porta. Non capisco come sia stato possibile non vederlo. Confermo che l’anno prossimo non sarò più qui. Ho deciso di uscire dalla comfort zone e iniziare una nuova avventura. Lodi resterà sempre nel mio cuore". Per l’Amatori si chiude una stagione priva di titoli, ma comunque di altissimo livello, dove la squadra ha dimostrato di essere tornata al vertice.

Alessandro Stella