Trofeo. Broh vince la tappa del Miglior Grifone

La partita non è andata bene: i biancorossi hanno ceduto l’intera posta a tempo scaduto. Prima sconfitta al Curi per Lamberto Zauli e prima tappa per Jeremie Broh. Il centrocampista, arrivato nel mercato di gennaio con il 29,73% dei voti si aggiudica la tappa del Miglior Grifone, trofeo ideato dal centro di Coordinamento per la partita Perugia–Vis Pesaro. Buona impressione ha destato un altro acquisto: al secondo posto si è piazzato Joselito con il 21,26% dei voti, sul podio, al terzo posto, si è classificato Giunti con 10,81%. Votati dai tifosi anche Cisco, ce ha ottenuto il 9,46% delle preferenze, e Dell’Orco con lo 5,41%. Il leader della classifica generale resta sempre Giovanni Giunti con 158 punti, seguono Angella con 90, Montevago e Cisco con 72, Seghetti e Mezzoni con 57, Giraudo con 55, Gemello con 52, Di Maggio con 35 e Lisi con 31.